Шрайбман: Лукашенко приближается к тому, чтобы остаться с «болезнью» один на один

Политический обозреватель TUT.BY – о самой главной проблеме первого лица Беларуси после поездки в Сочи.

Cамая серьезная проблема отношений тоже наклевывается в нефтяной сфере, и она грозит положить конец многолетней модели поддержки Минска, – пишет Артем Шрайбман на страницах портала. – Налоговый маневр, который начнется в России в следующем году, лишает Беларусь экспортных пошлин на нефть, которые она зачисляла в свой бюджет, и повышает цену российского сырья. Потери для Минска начнутся с 300 млн долларов в 2019 году и выйдут примерно на 2 млрд долларов через пять лет. Это де-факто конец нефтяной ренты.

Стороны обсудят какую-то компенсацию Минску. Но сложно поверить, что на фоне последних ограничений поставок нефтепродуктов, приостановки выплаты Беларуси траншей кредита и затягивания поясов в самой России, она будет настолько щедрой к союзнице. Если урезаешь субсидии Беларуси для экономии своего бюджета, в чем смысл их потом оттуда же компенсировать?

А то, что Путин решил не обсуждать эти вопросы в Сочи, а вернуть их обратно на уровень правительств, только доказывает, что Москва сейчас не настроена на политическое решение по старой схеме «поможем белорусам по-братски, раз им припекло». Если Минск не найдет новых аргументов, не предложит каких-то серьезных уступок, десятилетия нефтяной поддержки и вправду подходят к концу.

С точки зрения развития страны это, пожалуй, будет лучшим вариантом из всех возможных. Пора слезать с нефтяной иглы. Это, наверное, непопулярное мнение — желать своей стране прекращения субсидий. Но пока Беларусь пользуется льготными условиями углеводородных поставок и периодически включает режим нефтяного офшора, у властей нет стимула что-то менять с по-оршански работающей остальной экономикой.

Парадоксально, но сегодня радоваться успеху Минска на нефтяных переговорах — все равно, что детям радоваться, когда пьющая мать смогла-таки найти деньги на новые пол-литра. Да, она злая, когда трезвая. Да, в этот вечер ей будет лучше, чем если бы пол-литра не нашлись. Но продолжать жить от одной бутылки до другой — путь в могилу для матери и к трагедии для всей семьи. Начать лечиться без отказа от объекта зависимости невозможно.

Пока дешевая российская нефть — фундамент нашей стабильности, все основные силы государство бросает на сохранение этого статус-кво. Осушение нефтяного потока усилит позиции той части правительства, которая лоббирует структурные реформы.

Раньше президент мог показать их ненадобность одной поездкой в Сочи. Полетел, поговорил несколько часов, вернулся с добычей — экономику можно еще год-два не лечить. Теперь он приближается к тому, чтобы остаться с болезнью один на один, без обезболивающего, на которое мы так подсели. Умение управлять страной будет выходить на первый план, отодвигая назад навыки сочинской торговли.