Блогер Денис Блищ похудел без тренажерки почти на 30 кило

Известный столичный пиарщик, блогер и бывший главред Onliner.by Денис Блищ без тренажерки сбросил почти 30 килограммов за пять месяцев. Мы узнали, как ему это удалось, и каких правил блогер придерживается.

Денису 36 лет. Худеть он начал пять месяцев назад, когда весил около 160 килограммов при росте 197 см. С апреля он сбросил 27 килограммов.

На встречу пиарщик приезжает на велосипеде. Говорит, что с 2013 года велик стоял на балконе, и сесть на него Денис смог только в эти выходные, до этого не позволял вес.

Денис демонстрирует изменения во внешнем виде: старая рубашка до эксперимента на нем не застегивалась, а теперь — если только на запах, еще и на ремне пришлось сделать шесть новых дырок.

Сейчас собеседник весит 131 килограмм и останавливаться на этой цифре не планирует.

— Кличка «толстый» у меня была с класса седьмого. Для меня это не внове. У меня отец очень толстый и родители его полные. Тут явно генетика играет роль. Это уже третий раз, когда я осознанно худею. В 2010 году я сбросил 27 килограммов, весил тогда на минимальной отметке 107 килограммов, но потом опять разъелся.

По словам Дениса, тогда он худел по той же методике, что и сейчас. Но тогда все далось намного легче, потому что был моложе. В месяц легко уходило по 10 килограммов. Сейчас — по 6−7.

«Я просто испугался, что начинаются какие-то серьезные проблемы»

Причин для похудения было несколько. Во-первых, Денис побил все личные рекорды по набору веса. Во-вторых, появились трудности при ходьбе.

— У меня началась что называется «перемежающаяся хромота» — когда при ходьбе начинают болеть мышцы внизу ног. Я делал УЗИ, изучал артерии, вены. Врачи разводили руками, говорили, что это только из-за веса. Действительно, как только я начал худеть, это все тут же ушло. Как это часто бывает у толстых, пока что-то не клюнет, человек не худеет. На самом деле я просто испугался, что начинаются какие-то серьезные проблемы.

Денис в мае 2018 года, когда уже начал худеть. Фото№ blisch.by

Так Денис Блищ выглядел в 2011 году, когда весил 115 кило. Фото личный архив

За помощью к диетологам Денис не обращался. Говорит, что просто изучал информацию в интернете, отсеивал очевидную чушь и принимал во внимание рациональные советы. Денис считает, что главное при похудении — знать теорию и считать калории.

«Курица в KFC не очень калорийная, но я просто начинаю ее бесконтрольно есть»

Чтобы сбросить вес в первую очередь Денис ограничивает себя в еде.

В день он потребляет примерно две тысячи калорий. Говорит, что при этом чувствует себя очень комфортно. Но для этих двух тысяч пришлось отказаться от любимых крылышек KFC.

— Я изучил, курица там не очень калорийная. Проблема в том, что я начинаю ее бесконтрольно есть.

Денис отказался от ужина и осознанно делает порции меньше. Также он не ест мучное, сладкое, фастфуд. Говорит, что для этого в магазинах пришлось искать менее калорийные аналоги вкусной еды.

— Например, я очень много теперь ем индейки. Мясо вкусное, оно нежирное, прямо диетическое. А вот свинину почти не покупаю. Семье тоже пришлось поменять рацион. Жена к моему похудению отнеслась позитивно — она беспокоится за мое здоровье.

«Даже очень толстые люди могут позволить себе ходить километры»

В тренажерку ради похудения наш собеседник не пошел. Машину он не водит, много ходит пешком, в том числе и по работе, но в целом спорт не любит.

— Ходьба очень эффективная тема в плане похудения, и она очень ненапряжная. Даже очень толстые люди могут позволить себе ходить километры — не словят они сердечный приступ. Но нужно не 20 минут идти, а час. За это время в организме происходят такие процессы, которые сжигают только жир. Кому-то еще нравится бег, но он не для моего веса — суставы не вечные, они просто развалятся. Я же не Терминатор.

Денис проходит в день больше 10 километров — по времени это занимает больше 100 минут. Говорит, что, когда световой день был длиннее, выходил рано утром, гулял в пригороде Минска.

— Я нарисовал себе кучу маршрутов. Приезжаю на конечную остановку пригородного автобуса и иду до другой конечной. Автобусы ходят часто. Между ними рисую маршруты и хожу — из одной точки в другую, потом сажусь на автобус и еду домой. Это даже не для блога. Просто мне прикольно — я решил посмотреть пригород Минска, так нахожу новые темы для работы. Это так, баловство.

Когда закончится сезон для велосипеда и прогулок, планирует пойти в зал, чтобы крутить педали на тренажере, или в бассейн рядом с домом.

Три правила похудения, которых придерживается Денис Блищ

Денис выделяет три правила похудения.

— Первое: всем худеющим нужно знать теорию о том, как уходит вес, что происходит с организмом, чего нельзя есть и почему. Если ты не понимаешь, для тебя — это магия, то не поймешь, почему вдруг ты набрал вес.

Второе: тот, кто не считает калории, тот точно не худеет. Надо хотя бы приблизительно считать, что ты потребляешь. Сейчас есть куча приложений. У меня стоит Fat Secret. В приложении пишешь, что ты ел — оно покажет сколько это калорий. Туда же можно вносить физические упражнения и увидеть разницу — какой создается дефицит калорий для веса.

Третье: должна быть физическая активность. Хотя бы умеренная.

«Пока мотивирует процесс похудения, буду этим долго заниматься»

Просим собеседника вспомнить о плюсах похудения и есть ли улучшения в самочувствии.

— Раньше для меня лето было испытанием. Теперь я стал заметно легче переносить жару, по лестнице стал подниматься через ступеньку, чего давно не было. Просто с дивана легче встать. Но не могу сказать, что кардинальные перемены ощущаются. Я думаю, когда человек начинает весить менее 100 килограммов, он чувствует изменения.

Если вес опять вернется, Денис говорит, что не расстроится. Замечает, что у него есть друзья с теми же проблемами — «они то худеют, то толстеют».

— Я очень активный парень — хожу, бегаю, плаваю. У меня нет проблем со здоровьем — я вчера проходил медкомиссию на вождение и получил справку «без ограничений». На самом деле, кто бы что ни говорил, толстые люди чувствуют себя достаточно комфортно. Есть, конечно, гипертолстые ребята, которые задыхаются, не могут ходить. Но это клинические случаи.

Денис продолжает худеть дальше «в свое удовольствие». Пока поставил перед собой максимальную задачу — сбросить 50 килограмм, то есть похудеть до 107.

— Если меня мотивирует процесс похудения, я вижу новые цифры на весах — я буду заниматься этим достаточно долго. Как только эффект прекратится — у меня пропадет мотивация.