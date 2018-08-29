Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
Пайшоў з жыцця сын Іосіфа Сярэдзіча
«Я был против, но...»: Уставший Путин обратился в прямом эфире к народу России
Някляеў пра Бураўкіна: «Ён аддаў усё, што меў»
Людям с акне и язвой желудка нужно соблюдать диету. На самом деле нет
В Беларуси стартует кампания #дамаудобнаявбыту
Растаев о мемориале в Куропатах: «С таким же успехом его можно посвятить и жертвам авиакатастрофы. Банально. Невыразительно»
В третий раз был пожар на хуторе «Шабли». Хозяин уверен: это поджог
Хто ўладу не падтрымлівае — той не народ?
Французский министр ушел в отставку в прямом эфире: в правительстве его никто не слушал
Прадстаўнік фармкампаніі пра карэйскую вакцыну: «Скандал дзяржаўнага ўзроўню»
На чем будет экономить правительство?
Белоруски сразятся с россиянками на открытом чемпионате США по теннису
СК проверяет информацию о закупке вакцин, опубликованную в журналистском расследовании
Дмитриев объяснил, что будет, если провалятся переговоры по нефти и газу
Румас покритиковал губернаторов за давление на бизнес
Міністэрства здароўя зьвярнулася ў пракуратуру пасьля публікацыі «Ежедневника»
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Суд по делу Коржича показал, какой бардак творится в армии. И дело даже не в дедовщине
5 фактов о задержанном владельце крупнейшей частной сети аптек
Игра в прятки: зачем скрывают Медведева
Лукашенко рассказал, почему не пошел на самбо
Горбачев: «Не охайте и не ахайте. Мы это заслужили»

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Дракахруст: «Плюне-пацалуе» і тлумачэньні Лукашэнкі
Что Лукашенко выменял у Путина за назначение Бабича?
Эпоха Кобякова is over. Победы и поражения команды «пофигистов»
Руководитель НИИ белорусской армии назвал Отечеством Россию
Латынина о деле Вайнштейна: Если дама спала с мужиком ради карьеры, это не значит, что она пострадавшая
Рыбакі на Прыпяці: «Бел-чырвона-белы сцяг? Рэспект!»
Как улучшить работу вашего мозга? Восемь простых советов
Как мы стали рабами времени
Белорус узнал, что ВКонтакте сохраняет всю удаленную информацию
«Путин спросил, буду ли я возражать». Лукашенко прокомментировал назначение Бабича
Латынина: «Северный поток-2» – возможная дубинка для присоединения Беларуси
Чалый: Сколько Лукашенко нужно правительств, чтобы он понял?
В России состоялись выборы «вора №1»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Бывший муж Беллуччи женился на 21-летней модели
Эксклюзив. Найдены неизвестные фотографии Короткевича и Брыля
Обложка дня. Президент всплыл
Сара едет. В Мексику!
До чего докатился белорусский народ. В картинках
Девушки фотографа Абада
Голышом по Мексике
Как звезду Playboy снимали для обложки книги про секс белорусов
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
В мире
29.08.2018
Русская служба ВВС
Французский министр ушел в отставку в прямом эфире: в правительстве его никто не слушал

Министр окружающей среды Франции Николя Юло объявил о своей отставке во время эмоционального выступления в прямом эфире радиостанции France Inter.

Его решение стало неожиданностью даже для президента страны Эммануэля Макрона.

Николя Юло сказал, что не предупреждал о своем решении ни супругу, ни президента Макрона. Фото AFP

Николя Юло, бывший телеведущий и экологический активист, признался, что решению оставить пост министра предшествовала череда разочарований, связанная с его безуспешными попытками добиться продвижения в решении ряда экологических проблем.

В том числе, по его словам, он был разочарован тем, что меры по борьбе с изменением климата у правительства Франции все время оказывались в конце списка приоритетов.

По словам Юло, в правительстве он чувствовал себя в одиночестве и не видел никакой реальной поддержки. Николя Юло подчеркнул, что решение об отставке было принято внезапно, и даже его жена о нем не знала.

— Я собираюсь принять... Самое сложное решение в моей жизни, — сказал министр в прямом эфире. — Я решил покинуть правительство.

Как уточнил Николя Юло, он не говорил о своем решении ни президенту страны Эммануэлю Макрону, ни премьеру Эдуару Филиппу из опасений, что они могут попытаться переубедить его и уговорить отказаться от отставки.

Николя Юло приглашал на работу в правительство Жак Ширак, а также Николя Саркози и Франсуа Олланд. Но Юло неизменно отвечал отказом. Макрон смог убедить телеведущего принять предложение. Фото AFP

Николя Юло — один из самых популярных министров в правительстве Франции, его отставка — серьезный удар по правительству и позициям Макрона, чей рейтинг сейчас находится на довольно низком уровне.

Пресс-секретарь правительства Бенжамен Гриво заявил, что сожалеет об отставке Юло.

— Я не понимаю, почему он уходит в отставку, когда мы благодаря ему добились значительных успехов за год работы, — сказал Гриво.

О своем решении уйти в отставку Юло сообщил на следующий день после того, как правительство объявило об ослаблении ограничений на охоту.

По словам Юло, это решение правительства помогло ему осознать всю силу власти лоббистов.

Юло работал на радиостанции France Inter, в эфире которой объявил об отставке, в 1970-х годах. По его словам, он был разочарован тем, что к реализации политики по борьбе с изменениями климата шли маленькими шагами, и что на самом деле вопрос об изменении климата всегда оказывался в конце списка приоритетных задач правительства.

Министр заявил, что хотел бы, чтобы его отставку воспринимали как «тревожный звонок», который бы побудил власть к более активным действиям.

Он также выразил надежду, что его решение будет способствовать «мобилизации» правительства для решения экологических проблем.

Известный телеведущий программ о путешествиях и приключениях Николя Юло в течение нескольких десятилетий активно участвовал в экологических кампаниях.

Занять пост министра окружающей среды его приглашали предшественники Макрона на президентском посту — Жак Ширак, Николя Саркози, Франсуа Олланд, однако Юло на эти предложения отвечал отказом.

Макрону первому удалось убедить активиста и телеведущего поработать в правительстве.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 2.5 (оценок:2)
Главное
Три примера, чем выделяется Турчин – второй человек в правительстве
«Эй, начальники Минздрава, у вас совесть есть?»
Шрайбман: Лукашенко приближается к тому, чтобы остаться с «болезнью» один на один
Мама погибшего солдата Коржича узнала о нервном срыве сына через год после его смерти
Чем дом премьер-министра Швеции отличается от дома белорусского коллеги
Шарль Азнавур: «В первый раз я женился, когда был очень молод. Во второй — когда был очень глуп»


Реклама Обратная связь
PDF-выпуски  
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
reklama.gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY