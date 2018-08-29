Французский министр ушел в отставку в прямом эфире: в правительстве его никто не слушал

Министр окружающей среды Франции Николя Юло объявил о своей отставке во время эмоционального выступления в прямом эфире радиостанции France Inter.

Его решение стало неожиданностью даже для президента страны Эммануэля Макрона.

Николя Юло сказал, что не предупреждал о своем решении ни супругу, ни президента Макрона. Фото AFP

Николя Юло, бывший телеведущий и экологический активист, признался, что решению оставить пост министра предшествовала череда разочарований, связанная с его безуспешными попытками добиться продвижения в решении ряда экологических проблем.

В том числе, по его словам, он был разочарован тем, что меры по борьбе с изменением климата у правительства Франции все время оказывались в конце списка приоритетов.

По словам Юло, в правительстве он чувствовал себя в одиночестве и не видел никакой реальной поддержки. Николя Юло подчеркнул, что решение об отставке было принято внезапно, и даже его жена о нем не знала.

— Я собираюсь принять... Самое сложное решение в моей жизни, — сказал министр в прямом эфире. — Я решил покинуть правительство.

Как уточнил Николя Юло, он не говорил о своем решении ни президенту страны Эммануэлю Макрону, ни премьеру Эдуару Филиппу из опасений, что они могут попытаться переубедить его и уговорить отказаться от отставки.

Николя Юло приглашал на работу в правительство Жак Ширак, а также Николя Саркози и Франсуа Олланд. Но Юло неизменно отвечал отказом. Макрон смог убедить телеведущего принять предложение. Фото AFP

Николя Юло — один из самых популярных министров в правительстве Франции, его отставка — серьезный удар по правительству и позициям Макрона, чей рейтинг сейчас находится на довольно низком уровне.

Пресс-секретарь правительства Бенжамен Гриво заявил, что сожалеет об отставке Юло.

— Я не понимаю, почему он уходит в отставку, когда мы благодаря ему добились значительных успехов за год работы, — сказал Гриво.

О своем решении уйти в отставку Юло сообщил на следующий день после того, как правительство объявило об ослаблении ограничений на охоту.

По словам Юло, это решение правительства помогло ему осознать всю силу власти лоббистов.

Юло работал на радиостанции France Inter, в эфире которой объявил об отставке, в 1970-х годах. По его словам, он был разочарован тем, что к реализации политики по борьбе с изменениями климата шли маленькими шагами, и что на самом деле вопрос об изменении климата всегда оказывался в конце списка приоритетных задач правительства.

Министр заявил, что хотел бы, чтобы его отставку воспринимали как «тревожный звонок», который бы побудил власть к более активным действиям.

Он также выразил надежду, что его решение будет способствовать «мобилизации» правительства для решения экологических проблем.

Известный телеведущий программ о путешествиях и приключениях Николя Юло в течение нескольких десятилетий активно участвовал в экологических кампаниях.

Занять пост министра окружающей среды его приглашали предшественники Макрона на президентском посту — Жак Ширак, Николя Саркози, Франсуа Олланд, однако Юло на эти предложения отвечал отказом.

Макрону первому удалось убедить активиста и телеведущего поработать в правительстве.