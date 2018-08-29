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Экономика
29.08.2018
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На чем будет экономить правительство?

И какие расходы сокращать нельзя.

Необеспеченных доходами расходов бюджет на 2019 год нести не должен и не будет, заявил премьер-министр Сергей Румас на заседании Совета Министров, где обсуждались проекты прогноза социально-экономического развития, основных направлений денежно-кредитной политики и бюджета на 2019 год, а также проект новой редакции Налогового кодекса.

«Мы не можем тратить больше, чем зарабатываем», — цитирует премьер-министра пресс-служба Совета министров. За счет чего или кого правительство планирует добиться сбалансированности бюджета?

По словам экономиста Льва Марголина, есть группы влияния, которые будут лоббировать свои интересы при принятии бюджета.

— Думаю, на первом этапе Румас будет надеяться на тот кредит доверия, который дал ему президент. Если правительство сделает оценку и примет решение в пользу одних предложений и откажется от других и эти предложения будут представлены президенту, то он их поддержит, по крайней мере, в первый год. Кстати, в последние годы в Беларуси бюджет складывался достаточно сбалансировано, остродефицитных бюджетов не было, — отмечает эксперт.

Главная статья расходов, которую следовало бы сократить, продолжает собеседник, — это поддержка государственных предприятий.

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