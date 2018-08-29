Белоруски сразятся с россиянками на открытом чемпионате США по теннису

Белорусские теннисистки Александра Саснович и Арина Соболенко начали US Open с побед.

Александра Саснович (33-й номер мирового рейтинга) в первом сете уступила швейцарке Белинде Бенчич (38), зато во втором и третьем вчистую переиграла свою визави – 2:6, 6:1, 6:2.

«Качели» Арины Соболенко (20) оказались с еще большей амлитудой. Лучшая теннисистка Беларуси прямо сейчас в игре с американкой Даниэллой Коллинз (37) взяла первый сет «под ноль», но проиграла второй. В третьем Соболенко сначала уступала – 0:2, затем подавала на матч при счете 5:3, но позволила сопернице сделать брейк. И всё же наша землячка сумела дожать Коллинз – 6:0, 4:6, 6:4.

Таким образом, все четыре белорусские теннисистки преодолели первый круг на открытом чемпионате США по теннису. Напомним, что ранее победы одержали Вера Лапко и Виктория Азаренко.

Любопытно, что в 1/32 финала US Open противостоять белорускам будут в основном россиянки. Самая сильная оппонентка досталась Александре Саснович, которая сыграет с Дарьей Касаткиной (11). Арина Соболенко проверит на прочность Веру Звонареву (133). Виктория Азаренко (79) померяется силами с Дарьей Гавриловой (25), выступающей, правда под австралийским флагом. И лишь Вера Лапко получила в соперницы бельгийку Элизе Мертенс (15).