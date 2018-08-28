Орган российского правительства признал маленькую женскую грудь «физическим недостатком» (голосование)

Феерическое решение приняла Федеральная антимонопольная служба РФ, являющаяся органом исполнительной власти, руководство которым осуществляет российское правительство.

Началось всё с жалобы на вот эту рекламу жилых комплексов архангельской компании «Аквалон Инвест».

По мнению заявителя, остающегося пока неизвестным, «данная реклама является сексистской, оскорбляет и унижает женщин, основана на эксплуатации сексуальности женского тела».

Члены экспертного совета управления ФАС по Архангельской области, рассмотрев обращение, согласились с автором жалобы. И всё бы ничего, но в официальном решении по делу сказано буквально следующее:

«Данная реклама указывает на физические недостатки у женщин (маленькая грудь)».