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Орган российского правительства признал маленькую женскую грудь «физическим недостатком» (голосование)
Феерическое решение приняла Федеральная антимонопольная служба РФ, являющаяся органом исполнительной власти, руководство которым осуществляет российское правительство.
Началось всё с жалобы на вот эту рекламу жилых комплексов архангельской компании «Аквалон Инвест».
По мнению заявителя, остающегося пока неизвестным, «данная реклама является сексистской, оскорбляет и унижает женщин, основана на эксплуатации сексуальности женского тела».
Члены экспертного совета управления ФАС по Архангельской области, рассмотрев обращение, согласились с автором жалобы. И всё бы ничего, но в официальном решении по делу сказано буквально следующее:
«Данная реклама указывает на физические недостатки у женщин (маленькая грудь)».
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