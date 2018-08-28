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28.08.2018
Евгений Барсуков
Орган российского правительства признал маленькую женскую грудь «физическим недостатком» (голосование)

Феерическое решение приняла Федеральная антимонопольная служба РФ, являющаяся органом исполнительной власти, руководство которым осуществляет российское правительство.

Началось всё с жалобы на вот эту рекламу жилых комплексов архангельской компании «Аквалон Инвест».

По мнению заявителя, остающегося пока неизвестным, «данная реклама является сексистской, оскорбляет и унижает женщин, основана на эксплуатации сексуальности женского тела».

Члены экспертного совета управления ФАС по Архангельской области, рассмотрев обращение, согласились с автором жалобы. И всё бы ничего, но в официальном решении по делу сказано буквально следующее:

«Данная реклама указывает на физические недостатки у женщин (маленькая грудь)».

Как вы думаете, что может больше оскорбить женщин – бигборд «Аквалон Инвеста» или решение ФАС по его поводу?

Бигборд  
Решение 100 %
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