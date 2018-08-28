«Эй, начальники Минздрава, у вас совесть есть?»

Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
Оштрафованы задержанные после суда по делу профсоюза РЭП
В Самаре врача-анестезиолога обвиняют в изнасиловании пациентки под наркозом
В лесу под Гродно на мужчину набросился бешеный барсук
СК проверяет информацию о закупке вакцин, опубликованную в журналистском расследовании
Дмитриев объяснил, что будет, если провалятся переговоры по нефти и газу
Румас покритиковал губернаторов за давление на бизнес
Міністэрства здароўя зьвярнулася ў пракуратуру пасьля публікацыі «Ежедневника»
Глава Госдумы объяснил происхождение шикарной квартиры матери
Северинец анонсировал митинг у ворот ресторана «Поедем, поедим»
В колонии «Волчьи норы» работало подпольное казино
Папу римского обвинили в том, что он покрывал архиепископа-педофила
Минкульт решил, как будет выглядеть мемориал в Куропатах
Дмитрий Быков: Если все против одного, то в любом случае не правы все
«Сосед называет мужа Шварценеггером». 73-летний пенсионер задержал вора
В чемпионате Беларуси по футболу обыграли известный анекдот
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Коммерсантъ: «В последнее время вокруг Беларуси происходит много странных событий»
«Кажется, заливает Григорьевич». Реакция на рассказ Лукашенко о переговорах с Путиным
Что Лукашенко выменял у Путина за назначение Бабича?
Уволилась директор завода, где Лукашенко увидел «туалет»
Руководитель НИИ белорусской армии назвал Отечеством Россию

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Рыбакі на Прыпяці: «Бел-чырвона-белы сцяг? Рэспект!»
Как улучшить работу вашего мозга? Восемь простых советов
Как мы стали рабами времени
Белорус узнал, что ВКонтакте сохраняет всю удаленную информацию
«Путин спросил, буду ли я возражать». Лукашенко прокомментировал назначение Бабича
Латынина: «Северный поток-2» – возможная дубинка для присоединения Беларуси
Лукашенко пробросил Путина
Заработок в Сенненском ЖКХ – 70 рублей в месяц. Вспыхнула стихийная забастовка
Чалый: Сколько Лукашенко нужно правительств, чтобы он понял?
Цитата дня. Пресс-секретарь Путина о новом после в Беларуси
В России состоялись выборы «вора №1»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Бывший муж Беллуччи женился на 21-летней модели
Эксклюзив. Найдены неизвестные фотографии Короткевича и Брыля
Обложка дня. Президент всплыл
Сара едет. В Мексику!
До чего докатился белорусский народ. В картинках
Девушки фотографа Абада
Голышом по Мексике
Как звезду Playboy снимали для обложки книги про секс белорусов
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Скандалы
28.08.2018
Салiдарнасць
«Эй, начальники Минздрава, у вас совесть есть?»

Ярослав Романчук возмущен тем, что журналистское расследование о вакцинах Министерство здравоохранения расценило как вред национальной безопасности страны.

«Жуть, когда вместо глубокого, серьёзного, честного диалога чиновники Минздрава начинают пугать журналиста уголовных преследованием, отказываясь при этом прийти в прямой эфир на открытый диалог. На Минздрав обязан был сам обеспечить прямой эфир Сергею Сацуку (автору журналистского расследования о вакцинах, опубликованного в «Ежедневнике», — прим. «С») и с ним на пару донести людям ВСЮ ПРАВДУ о такой чувствительной теме, как вакцины для детей» — написал Романчук в Фейсбуке.

Известный экономист отмечает, что после трагической смерти ребенка в Ганцевичском районе «люди скоро на врачей и на чиновников кидаться будут».

«Уровень доверия к власти стремительно катится вниз, а Минздрав пожаловался в Генеральную прокуратуру, заявив, что расследования С. Сацука могут причинить вред национальной безопасности страны. Эй, начальники Минздрава, у вас совесть есть?» — задается вопросом Романчук.

Он обращает внимание на то, что журналист ищет правду, а в его действиях ищут угрозу национальной безопасности.

«Может, хоть кто-нибудь из начальства Минздрава проведёт пресс-конференцию и ответит на вопросы по Минздрав-гейту? Нет же, чиновники решили закрыть рот, запугать независимого журналиста.

Проснулся и Следственный комитет. Он заподозрил в расследовании «Ежедневника» «конкурентную борьбу производителей вакцин». Это вообще шедевр логики и здравого смысла. Это тот самый Следственный комитет, перед носом которого более десяти лет вершились коррупционные сделки, а схемы опутывали всю систему здравоохранения? Это, получается, французы, бельгийцы или англичане проплатили материалы в «Ежедневнике», чтобы скомпрометировать честных дельцов в Беларуси, которые испытывали на наших детях южнокорейские вакцины?

Белорусские чиновники и силовики в едином порыве готовы «замочить» журналистов, которые вытянули на свет божий грязное бельё Минздрава и его бизнес-партнёров? Эй, парни, у вас и ваших близких и друзей что, детей и внуков нет? Или вы думаете все медицинские и лечебные услуги получать бесплатно только в президентской клинике?»

Кстати, журналистка «Салідарнасці» в Фейсбуке поинтересовалась у пресс-секретаря Минздрава Юлии Ваниной, согласилась бы она прививать своего ребенка незарегистрированной вакциной. Сотрудница министерства ушла от ответа, заявив, что половина детей сотрудников привиты этой вакциной (судя по контексту, она имела в виду вакцину Эупента).

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:13)
Главное
Вторая часть расследования о коррупции в Минздраве: дети деньгам не помеха?
У Чижа и гимнастки Санкович была любовь
Каково в Слуцке создать местный «Диснейленд»
Неделя Лукашенко в Сочи: работа или неофициальный отпуск?
Арнольд Смеянович – о секрете долголетия: надо жить в удовольствие, а это и еда, и встречи с друзьями, и 100 граммов
Экономист: Лукашенко собрал армию троечников


Реклама Обратная связь
PDF-выпуски  
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
reklama.gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY