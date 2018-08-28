Ярослав Романчук возмущен тем, что журналистское расследование о вакцинах Министерство здравоохранения расценило как вред национальной безопасности страны.

«Жуть, когда вместо глубокого, серьёзного, честного диалога чиновники Минздрава начинают пугать журналиста уголовных преследованием, отказываясь при этом прийти в прямой эфир на открытый диалог. На Минздрав обязан был сам обеспечить прямой эфир Сергею Сацуку (автору журналистского расследования о вакцинах, опубликованного в «Ежедневнике», — прим. «С») и с ним на пару донести людям ВСЮ ПРАВДУ о такой чувствительной теме, как вакцины для детей» — написал Романчук в Фейсбуке.

Известный экономист отмечает, что после трагической смерти ребенка в Ганцевичском районе «люди скоро на врачей и на чиновников кидаться будут».

«Уровень доверия к власти стремительно катится вниз, а Минздрав пожаловался в Генеральную прокуратуру, заявив, что расследования С. Сацука могут причинить вред национальной безопасности страны. Эй, начальники Минздрава, у вас совесть есть?» — задается вопросом Романчук.

Он обращает внимание на то, что журналист ищет правду, а в его действиях ищут угрозу национальной безопасности.

«Может, хоть кто-нибудь из начальства Минздрава проведёт пресс-конференцию и ответит на вопросы по Минздрав-гейту? Нет же, чиновники решили закрыть рот, запугать независимого журналиста.

Проснулся и Следственный комитет. Он заподозрил в расследовании «Ежедневника» «конкурентную борьбу производителей вакцин». Это вообще шедевр логики и здравого смысла. Это тот самый Следственный комитет, перед носом которого более десяти лет вершились коррупционные сделки, а схемы опутывали всю систему здравоохранения? Это, получается, французы, бельгийцы или англичане проплатили материалы в «Ежедневнике», чтобы скомпрометировать честных дельцов в Беларуси, которые испытывали на наших детях южнокорейские вакцины?

Белорусские чиновники и силовики в едином порыве готовы «замочить» журналистов, которые вытянули на свет божий грязное бельё Минздрава и его бизнес-партнёров? Эй, парни, у вас и ваших близких и друзей что, детей и внуков нет? Или вы думаете все медицинские и лечебные услуги получать бесплатно только в президентской клинике?»

Кстати, журналистка «Салідарнасці» в Фейсбуке поинтересовалась у пресс-секретаря Минздрава Юлии Ваниной, согласилась бы она прививать своего ребенка незарегистрированной вакциной. Сотрудница министерства ушла от ответа, заявив, что половина детей сотрудников привиты этой вакциной (судя по контексту, она имела в виду вакцину Эупента).