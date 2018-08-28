Оштрафованы задержанные после суда по делу профсоюза РЭП

Активисты, которые в пятницу пришли поддержать Федынича и Комлика, и развернули перед входом в здание Дома правосудия бело-красно-белый флаг и флаг «Европейской Беларуси», были задержаны ОМОНом.

Как сообщает правозащитный центр «Весна», Ольге Николайчик и Александру Абрамовичу дали штраф в 50 базовых величин (1225 рублей), члену профсоюза РЭП из Бобруйска Александру Чмыхову — 20 базовых величин (490 рублей), Тамаре Зайцевой из Калинковичей — 25 базовых величин (612 рублей), Владимиру Невмержицкому — штраф 40 базовых величин (860 рублей).

Политик Николай Статкевич и активист кампании «Европейская Беларусь» Максим Винярский оштрафованы на 45 базовых величин (1102,5 рубля), Майя Наумова и Леонид Кулаков — на 40 базовых величин каждый (860 рублей).

Напомним, 24 августа в Доме правосудия был вынесен приговор руководителям профсоюза РЭП Геннадию Федыничу и Игорю Комлику. Они получили по 4 года домашней «химии» без конфискации имущества. Суд признал их виновными в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.