В Самаре врача-анестезиолога обвиняют в изнасиловании пациентки под наркозом

Преступление врач совершил на работе в компании, которая оказывала услуги по косметологии и пластической хирургии.

По версии следствия, 2 августа 2017 года обвиняемый, находясь на рабочем месте, совершил изнасилование пациентки, находящейся после операции под общим наркозом.

Как сообщает управление Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области, расследование уголовного дела завершено. Бывшего врача-анестезиолога обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование) и ч. 1 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

Уголовное дело направлено в суд.