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28.08.2018
Салiдарнасць
У Чижа и гимнастки Санкович была любовь

Об этом рассказала тренер сборной Беларуси по художественной гимнастике Ирина Лепарская.

Ксения Санкович и Юрий Чиж

На вопрос Tribuna.com о том, что Ксению Санкович когда-то видели в компании Юрия Чижа, тренер ответила так:

– Я не хочу в этом копаться и разбираться. Но тогда была любовь – это абсолютно точно. У нее хорошие родители, которые держали все под контролем.

Ирина Лепарская также рассказала о нынешней жизни бывшей гимнастки:

– Сейчас у Ксении прекрасная семья. Она и ее муж – необыкновенно счастливые люди. Смотришь на них и радуешься.

Ксения Санкович вышла замуж в 2016 году: она нашла жениха в Москве. Однако и после этого ее замечали в окружении Александра Лукашенко.

Санкович известна не только благодаря двум олимпийским медалям за групповые упражнения в Пекине-2008 и Лондоне-2012, но и как девушка, долгое время тусовавшаяся в компании Александра Лукашенко, Юрия Чижа и других членов президентской команды.

 
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