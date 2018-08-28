Экономист: Лукашенко собрал армию троечников

Леонид Заико поставил диагноз системе власти в стране.

В «Экономических диалогах» с Ярославом Романчуком, опубликованных в «Белгазете», Леонид Заико отметил, что сейчас во власти работают в основном бывшие студенты-троечники.

— Шансов стать отличниками у них нет. Президент собрал армию троечников. Правда, во главе этой армии стоит премьер-министр отличник, но сути дела это не меняет.

По мнению Заико, власть не смогла сохранить даже те обломки СССР, которые достались нашей стране.

— Сегодня Беларусь напоминает красного, распаренного рака, от которого остался только хитиновый корпус, так как изнутри все съедено. Так о чем можно говорить? Как-то встречался с одним руководителем крупного предприятия. Он старенький уже, весь в панике: предприятие на грани полного финансового краха! Так пора молодым снимать пиджаки, закатывать рукава и впрягаться в работу. А Иван Иваныч пусть кушает свои любимые пирожки с капустой, запивает чаем и больше ни хрена не делает.

Известный экономист считает, что в Орше у президента заиграла удаль.

— Он решил разрубить гордиев узел, дать наглядный мастер-класс. Ну послушаются его чиновники и директора, поставят на инструментальный завод станки «Красного борца». А потом окажется, что станки, вместо того чтобы стругать, пилят или сверлят и т.п. Это напоминает ситуацию с генералом, который заметил: что-то свиньи у вас грязные. Подчиненные тут же взяли под козырек и покрасили поросят в белый цвет, после чего все поголовье благополучно погибло.

Приведем еще пару ярких цитат от Леонида Заико:

— Правительство сегодня выполняет роль советского парткома, который следил за исполнением указаний и решений партии, обличал и наказывал тех, кто не выполнял их.

— Помню, накануне отключения Россией газа Беларуси я посмотрел повестку дня Совмина. Первым вопросом там значился процесс организации производства по консервированию помидоров и огурцов. То есть нам газ отрубают, а они про помидоры? Это просто шедевр.

Лукашенко проговорился о дате президентских выборов?