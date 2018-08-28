СК проверяет информацию о закупке вакцин, опубликованную в журналистском расследовании

Следственным комитетом продолжается проверка по факту смерти двухмесячного ребенка после проведения плановой вакцинации в Ганцевичском районе.

Об этом сообщила в Фейсбуке официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

Кроме установления обстоятельств непосредственно гибели ребенка, в рамках проверки Следственным комитетом дополнительно выясняется порядок закупки вакцины, собирается информация о прохождении лекарством необходимых перед применением процедур, регламентированных действующим законодательством.

Также проверяются качество и происхождение изъятых образцов препарата. Как сообщила Гончарова, информация, опубликованная в ряде СМИ, проверяется следователями в контексте возможного использования сложившейся ситуации в рамках конкурентной борьбы производителей вакцин.

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