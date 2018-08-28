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28.08.2018
Дмитриев объяснил, что будет, если провалятся переговоры по нефти и газу

Лидер «Говори правду» не согласен с политическим обозревателем Артемом Шрайбманом, который написал на TUT.BY, что хорошо бы сорвались переговоры с Кремлем по нефти.

«По его мнению, это приведет к усилению реформаторов во власти. Не согласен, но понимаю, откуда ноги растут. Это попытка найти решение проблемы за пределами системы, на которую не влияешь и в которую не веришь. Но это так не работает», — высказался Андрей Дмитриев в Фейсбуке.

По мнению политика, если переговоры по нефти и газу провалятся, Беларусь не станет более рыночной страной, а люди не попрут открывать свое дело.

«Экономический кризис усилит во власти тех, кто говорит: «Удержим силой». Простые люди будут еще больше бояться потерять даже мизерный заработок и поддерживать любые решения, направленные на консервацию ситуации. Ведь за ее пределами у них возможней станет гораздо меньше. То есть снизится и общественный спрос на реформы».

Дмитриев обращает внимание на то, что газово-нефтяная игла сегодня не главная. Политик считает, что их есть немало.

«И, в первую очередь, это рынок. Или от него тоже стоит отказаться, в надежде, что тогда наши производители сразу повысят качество для выхода на рынки ЕС? Смешно и нереалистично. Поэтому любой глава государства в Беларуси будет договариваться с Москвой.

Реформаторы усиливаются, потому что меняется мир, требования на рыках, способы производства, само общество. Недавняя ретроградная статья главного контролера Беларуси Леонида Анфимова, выйди она 15 лет назад, нашла бы гораздо больше сторонников. Но время прошло. И чтобы найти адекватные ответы, которые, в том числе, позволят удерживать стабильность, старых решений недостаточно».

Как полагает Андрей Дмитриев, успешные переговоры с Москвой покажут способность реформаторов действовать на важном направлении и укрепят их позиции. Это обеспечит им дополнительные очки лояльности и расширит пространство для принятия решений внутри страны.

 
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