Неделя Лукашенко в Сочи: работа или неофициальный отпуск?

Переговоры, интервью, телеграммы, катание на яхте — что известно о программе визита главы государства в Россию.

Официальное сообщение о визите Александра Лукашенко в Сочи появилось в прошлую среду 22 августа. Тогда пресс-служба главы государства заявила о запланированных переговорах с президентом России Владимиром Путиным.

— Я ежегодно бываю здесь. Здесь клочок земли Беларуси. И я при любом удобном случае стараюсь сюда приехать для того, чтобы на 3-4 дня отойти от тех проблем, которые всегда накапливаются, — заявил Лукашенко в первый день пребывания в Сочи.

С тех пор прошла неделя и сообщений о его возвращении в Беларусь пока не поступало.

«Салідарнасць» изучила подробности рабочего визита (или отдыха?) главы государства на российском курорте.

Переговоры, как способ отвлечься от проблем?

Фото kremlin.ru

Официально Лукашенко отправился в Сочи с визитом для участия в переговорах с Путиным. Но в первые минуты разговора с российским президентом руководитель Беларуси оговорился:

— Как ни банально это звучало бы, Владимир Владимирович, спасибо за приглашение немного отвлечься от наших проблем житейских, президентских.

Лукашенко пробросил Путина

После переговоров — на яхту

Как следует из интервью гостелеканалу «Беларусь 1», на следующий день после «очень хорошей встречи» с Путиным, у Лукашенко была запланирована поездка на яхте по сочинскому побережью:

— Завтра мне надо выйти посмотреть на побережье, как оно изменилось. Я ему (Путину — С.) звоню: «Слушай, мне надо тут…» Он мне отдает свою яхту, посудину, — я завтра сяду со всеми своими людьми и пройдусь вдоль побережья и посмотрю, как изменились Сочи. У нас действительно добрые отношения, и нет там никаких обид и прочих каких-то вопросов и нюансов.

Фото proteksan-turquoise

Как предположил TUT.BY, возможно, речь идет о яхте «Чайка» стоимостью 30 миллионов евро.

Интервью и телеграммы

Итак, переговоры и прогулка на яхте прошли в первые дни пребывания в Сочи. А дальше было большое интервью «Беларусь 1», ради которого, судя по словам самого Лукашенко, журналисты телеканала задержались на курорте («И потом, вот вы здесь несколько дней находитесь. Наш уголок и так далее»). А также поздравления и соболезнования, опубликованные на официальном сайте.

Все это можно было сделать и дома, но глава государства не в первый раз совмещает работу и отдых у моря.

Что с онлайн-камерами санатория «Беларусь»?

Совпадение или нет, но веб-камеры в санатории «Беларусь», где остановился Лукашенко, снова не работают. И если в феврале прошлого года, когда визит белорусского гостя в Сочи также затянулся, сайт санатория сообщал о временно недоступной трансляции, то теперь посетитель может увидеть следующую картину (переход по предложенному адресу ничего не дает):

Вернулся или нет?

Официальной информации о возвращении Лукашенко из Сочи нет ни на его сайте, ни среди сообщений БЕЛТА. Скорее всего, глава государства до сих пор находится в России, о чем может свидетельствовать тот факт, что во вторник губернатора Астраханской области в Беларуси принимал председатель Совета Республики Михаил Мясникович.