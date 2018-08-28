Глава Госдумы объяснил происхождение шикарной квартиры матери

Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал публикацию Алексея Навального о квартире его матери.

По его словам, она купила ее десять лет назад на свои деньги, полученные от продажи доли в компании «Солнечные продукты». Долю маме передала сестра Володина, именно она вложила деньги в компанию наравне с братом.

Стоимость квартиры, принадлежащей 82-летней Лидии Барабановой, составляет около 3,5 млн долларов

Володин рассказал журналистам, что его мать Лидия Барабанова с 1999 года была вместе с ним совладельцем компании «Солнечные продукты» (по оценке Forbes, входит в тройку лидеров по производству подсолнечного масла и майонеза в России).

Они владели на двоих примерно третью акций холдинга, а в 2007 году он решил продать эти доли своему партнеру Владиславу Бурову и получить за общий пакет около 200 миллионов долларов, сказал спикер Госдумы. Барабанова из этих денег получила около половины. Спикер Госдумы добавил, что все деньги перевели в рубли. «Поэтому квартиру она купила на свои деньги», — подчеркнул он.

О том, что Лидия Барабанова купила квартиру площадью 400 квадратных метров в московском элитном жилом комплексе «Белый лебедь», Навальный рассказал в середине августа. По его оценке, квартира стоит около 230 миллионов рублей. Володин заявил, что не знает точной суммы, которую заплатила его мать, но утверждает, что квартира стоила существенно дешевле. По его словам, она купила недвижимость еще в 2008 году по договору о долевом участии в строительстве. В представленной Навальным выписке из Единого государственного реестра недвижимости фигурирует 2011 год — это год государственной регистрации права.

Помимо квартиры Барабанова вложила деньги в бизнес в Смоленской области. Ранее сообщалось, что она является собственником примерно десятка предприятий в регионе, в том числе сельхозпредприятия «Боброво». Володин рассказал, что бизнес в регионе ведут многие члены его семьи, в том числе его племянник и сестра.

«Это их право», — сказал он. По его словам, предприятия не приносят дохода. Володин подчеркнул, что он и члены его семьи вкладывают деньги в благотворительные проекты в области — это в том числе строительство новых домов в деревне Мольгино, школы-интерната (рассчитана на 154 ребенка из малообеспеченных семей и детей сирот), парка и дома ветеранов.

По словам Володина, решение сделать маму совладельцем компании он принимал вместе со своей сестрой Татьяной. Он утверждает, что именно она наряду с ним вкладывала деньги в «Солнечные продукты» и могла бы стать совладельцем. «Но она возглавляла службу управления персоналом в компании. Было бы странно, если бы она была и одним из менеджеров, и совладельцем компании. Это возвышало бы ее над другими менеджерами. Мы решили, что это будет неправильно, и записали ее долю на маму», — рассказал спикер.

Председатель Госдумы ежегодно декларирует один из самых высоких доходов среди российских чиновников. В 2017 году он задекларировал более 51 миллиона российских рублей, годом ранее — 62 миллиона, в 2015 году — 87 миллионов. В окружении спикера такие суммы всегда объясняют доходом по вкладам и ценным бумагам, подчеркивая, что около половины средств тратится на благотворительность.