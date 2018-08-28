Северинец анонсировал митинг у ворот ресторана «Поедем, поедим»

Сопредседатель Белорусской Христианской Демократии направил в Минский райисполком уведомление о том, что в воскресенье 9 сентября в 16:00 состоится «массовое мирное собрание» возле ресторана «Поедем, поедим».

Цель собрания – выразить протест против функционирования незаконно построенного ресторанно-развлекательного комплекса.

– Пакуль на варце ў Курапатах стаяць адзінкі ці дзясяткі абаронцаў – вандалы плююць на крыжы. Калі нас збяруцца сотні і тысячы – яны зачыняцца і ўцякуць з Курапатаў, – цитирует пресс-служба БХД Павла Северинца. – 9 верасня а 16.00 збіраемся на Галгофе – і ідзем да брамы рэстарацыі на мітынг!

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