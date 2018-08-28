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28.08.2018
В колонии «Волчьи норы» работало подпольное казино

Об этом сообщает сайт правозащитников «Платформа» со ссылкой на источники, «максимально приближенные с администрации исправительного учреждения ИК-22 (пресловутые «Волчьи норы»).

Как удалось узнать правозащитникам, основными видами заработка являлись тотализатор на спортивные мероприятия, транслируемые по телевидению и проходящие внутри самой колонии (футбол, бодибилдинг и т.д.), покер на костях и карточные игры. Последние два были особо распространены и приносили основной доход организаторам.

«Из поступившей к нам информации следует, что суммы проигрышей достигали баснословных цифр и колебались от 3 000 до 10 000 долларов США. Именно это и погубило организаторов подпольного игрового бизнеса, поскольку не имея возможности выплатить такие огромные суммы, горе-игроки стали обращаться к родственникам и друзьям, а те в свою очередь – задавать неудобные вопросы администрации колонии.

Деньги родственникам предлагалось перевести на счета, специально открытые для этих целей. Установить на какие счета и в каких объемах переводились деньги нам не удалось, но то, что оплаты частично производились – достоверно известно. Те, кто по тем или иным причинам не мог закрыть свои долги перед «казино», подвергались систематическим угрозам и гонениям со стороны «владельцев», которые обещали им устроить невыносимую жизнь, вплоть до присвоения «низкого статуса» и постоянным избиениям.

Такая уверенность подкреплялась откровенным безучастием администрации колонии, что не может не наводить на неприятные мысли и порождает массу кривотолков», – сообщают правозащитники.

То, что игры в местах лишения свободы вещь обыденная и пользующаяся интересом во все времена – известно любому сидельцу. С одним только «но». Такие игры всегда контролировались представителями криминального мира – смотрящими.

После реформ, которым подверглись все исправительные учреждения страны, любой, кто так или иначе позиционировал себя с криминальным миром, в жилую зону, где находится основная масса заключенных, не «поднимался».

«Именно поэтому информация о возобновлении игры вызвала у нас неподдельный интерес, – признаются правозащитники. – Если в ИК-22 нет «смотрящих», то кто «крышует» организаторов и выдает разрешение на проведение таких игр? Очевидно, что оперотдел колонии не мог не знать о происходящем у них под самым носом, учитывая, что суммы, заработанные махинаторами, вызывают зависть у любого трудящегося на воле».

 
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