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Общество
28.08.2018
Кирилл Иванов
Разговорчики в сети: «Как же так?! Мы им и налоги новые вводим, и штрафы. А им все не нравится, все бегут»

Собрали реакцию Байнета на свежую статистику Белстата о росте трудовой миграции.

Белорусы стали чаще отправляться на заработки. Во втором квартале 2018-го за границей трудилось 88 000 человек, приводит данные выборочного обследования Белстатом домашних хозяйств для изучения проблем занятости населения TUT.BY. Это на 12 200, или 16,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В статистике учитываются те, кто трудился за границей до года.

Портал напоминает, что в Беларуси решили взяться за тех, кто отправляется на заработки в другие страны. Так, проблемой «ощутимой» трудовой миграции обеспокоены в Федерации профсоюзов. В организации убеждены: чтобы сдержать ее, нужно «наравне с ростом зарплаты белорусам предоставлять современные условия переобучения».

На проблему низких зарплат и трудовой миграции обратил внимание и глава государства, посещая Оршанский район.

— Ту мизерную заработную плату, которую вы начисляете, не можете выплатить людям. И как в таком случае людям жить? Естественно, вы теряете население, люди уезжают. Каждый четвертый белорус, уехавший за границу на заработки, — из вашей Витебской области, — упрекал Александр Лукашенко председателя Витебского облисполкома Николая Шерстнева.

«А что же довели до того, что люди уезжают?»

Публикация новых данных Белстата собрала около 400 комментариев на дискуссионной площадке talks.by. Предлагаем избранные моменты.

«Видимо система стимулов не работает? Тут надо как при капитализме — платить достойно, либо как при социализме — закрыть границы и часовых на вышки».

«А что же довели до того, что люди уезжают?»

«Ввести дополнительный 50% налог на заработанные средства, с обязательной оплатой страховых и в ФПБ в двойном размере, на руки выдавать среднюю зарплату 953 рублей».

«Пока заработок будет 185 рублей, никаких иллюзий не надо питать, будут ездить. Каждый хочет кушать и на задницу что-то натянуть».

«Вот как же так?! Мы им и налоги новые вводим, и штрафы, и сборы всяческие, а им все не нравится, все бегут. И чего они еще хотят? Может рабство узаконить?»

«Трудовых мигрантов не нужно удерживать, это активные люди, которые хотят работать и зарабатывать. Не нужно их превращать в тунеядцев. При наличии вакансий с заработной платой, достаточной для удовлетворения их потребностей, явление «трудовая миграция» практически исчезнет. Не от хорошей жизни люди едут в другие страны за работой».

«Я уже три года мечтаю работать дома, в Гомеле».

«Белорусы только начинают понимать, что и в Польше можно заработать»

 
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