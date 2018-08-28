Папу римского обвинили в том, что он покрывал архиепископа-педофила

Архиепископ Карло Мария Вигано, долгое время занимавший высокие посты в иерархии римско-католической церкви, обвинил папу римского Франциска в том, что он покрывал американского архиепископа Теодора Маккерика, подозреваемого в сексуальных домогательствах к нескольким мальчикам-подросткам.

Папа Франциск приветствует кардинала Теодора Маккерика, которого теперь обвиняют в сексуальных домогательствах. Нью-Йорк, 25 сентября 2015 года. Фото Getty Images

По версии Вигано, понтифик, взошедший на престол в марте 2013 года, «как минимум, с 25 июня 2013 года знал, что Маккерик был насильником», но ничего не предпринял в связи с этим — более того, снял с него ограничения, якобы наложенные предшественником Франциска папой Бенедиктом XVI.

Маккерик, которому сейчас 88 лет, почти 15 лет служил архиепископом Ньюарка, позже стал архиепископом Вашингтона и участвовал в избрании Бенедикта XVI. В июне 2018 года его обвинили в приставаниях к подросткам-семинаристам и молодым служителям церкви. Некоторые случаи относились еще к 1970-м годам, другие произошли уже во время его епископского служения. Позже стало известно, что церковное руководство в Нью-Джерси заплатило некоторым из жертв 180 тысяч долларов за молчание.

В конце июля папа Франциск принял отставку Маккерика из коллегии кардиналов и велел ему вести «молитвенную и покаянную жизнь в уединении». Маккерик стал первым кардиналом, ушедшим в отставку с 1927 года, и первым, кто лишился сана по подозрению в сексуальном насилии. Сам он все обвинения отвергает и ждет решения церковного суда.

Вигано призвал папу Франциска уйти в отставку

В своем 11-страничном письме Карло Мария Вигано утверждает, что еще в 2000 году тогдашний папский нунций в США сообщил в Ватикан об аморальном поведении Маккерика. В 2006 году, как утверждает Вигано, он сам подготовил еще один такой доклад, однако хода ему не дали. Лишь в 2009 или 2010 году Бенедикт XVI наложил на Маккерика ряд ограничений, запретив ему произносить публичные проповеди и фактически посадив под домашний арест. Однако Франциск все эти санкции снял и сделал его одним из своих «самых доверенных советников» при выборе американских священников.

«В этот драматический момент для вселенской Церкви, — пишет Вигано, — папа римский обязан признать свои ошибки и в соответствии с провозглашенным принципом нулевой толерантности должен стать первым, чьему хорошему примеру последуют кардиналы и епископы, покрывавшие домогательства Маккерика, и уйти в отставку вместе со всеми ними». За последние 600 лет только один понтифик добровольно сложил свои полномочия — это был папа Бенедикт XVI.

Вигано хорошо знает закулисную жизнь Ватикана

Вигано долгое время был одним из самых высокопоставленных функционеров Ватикана. Больше 10 лет он прослужил в государственном секретариате города-государства, два года был генеральным секретарем губернаторства — исполнительного органа Ватикана, позже его назначили папским нунцием в США. Он обладает обширными связями и хорошо знает закулисную жизнь папского престола. Его письмо снабжено множеством конкретных цитат и деталей, зафиксированных по времени с дневниковой точностью.

Как пишет американское католическое издание America, критики церкви находят письмо правдоподобным еще и потому, что, по их мнению, Франциск не уделяет достаточного внимания борьбе с педофилией. Ему вменяют в вину, в частности, то, что, вопреки своим обещаниям, он до сих пор не ввел новые процедуры проверки епископов при назначении.

Так, в январе 2018 года в Чили папу римского встретили тысячи протестующих, недовольных его решением назначить епископом Хуана Барроса, который якобы покрывал преступления священников-педофилов. Понтифик выступил в защиту епископа, заявив, что доказательств вины Барроса нет. Позже Ватикан возобновил работу папской комиссии по защите несовершеннолетних, задача которой заключается в предотвращении преступлений сексуального характера против детей.

У Вигано неоднозначная репутация в церкви

Многие наблюдатели обращают внимание на то, что в письме Вигано есть множество сомнительных утверждений. Так, его слова о том, что папа Бенедикт наложил на Маккерика конкретные ограничения, не находят документальных подтверждений. Маккерик продолжал посещать массовые и протокольные мероприятия, в том числе служить мессы. Более того, одну из них, в мае 2013 года, он отслужил вместе с самим Вигано — правда, к тому моменту престол уже занял Франциск.

Собственная репутация Вигано также заставляет скептиков усомниться в его свидетельствах. Считается, что на посту госсекретаря он допустил ряд крупных финансовых нарушений, которые в итоге вылились в скандал, заставивший папу Бенедикта XVI оставить престол. Из взломанной переписки Вигано стало известно, что он просил не наказывать его за эти нарушения. Архиепископ также предлагал католической церкви перестать использовать евро, чтобы не подпасть под ужесточенные правила банковского регулирования, направленные против отмывания денег.

Назначение Вигано нунцием в США фактически стало изгнанием. Уже находясь на этом посту, он приказал прекратить внутрицерковное расследование против архиепископа Джона Ниенштеда, которого также подозревали в сексуальных домогательствах. В январе 2016 года папа Франциск отправил Вигано в отставку: официально — по возрасту, неофициально — из-за его непримиримой консервативной позиции, в том числе по вопросу об однополых браках.

Возможно, идеологические разногласия стоят и за нынешним письмом Вигано. Группа BishopAccountability.org, ведущая базу сексуальных преступлений священнослужителей, отмечает, что среди насильников встречаются люди самых разных взглядов, в то время как Вигано фокусируется на обвинениях в адрес либералов внутри церкви. По мнению церковного эксперта Дэвида Гибсона, нападки Вигано могут дать обратный эффект, усилив реформистские устремления Франциска.

Папа римский не стал комментировать обвинения

Вечером 26 августа журналисты спросили у Франциска на пресс-конференции, насколько правдивы обвинения Вигано. Их интересовало и то, действительно ли Бенедикт XVI наказал Маккерика. Понтифик уклонился от прямого ответа, дав понять, что письмо архиепископа этого не заслуживает.

«Я не скажу об этом ни слова, — передает The New York Times слова Франциска. — Я уверен, что заявление говорит само за себя. И у вас есть достаточно журналистских навыков для того, чтобы сделать собственные выводы. Это вопрос доверия».

Письмо Вигано появилось в последний день визита Франциска в Ирландию, еще недавно считавшуюся одной из наиболее приверженных католической церкви стран Европы. Газета The Washington Post назвала этот визит «одним из самых трудных» за все время понтификата, поскольку папе пришлось столкнуться с «общенациональным гневом» из-за дебатов о домогательствах в церкви.

Франциск попросил прощения за «злоупотребление властью и сексуальные надругательства, совершенные церковными иерархами», а также за тех, кто «не взял на себя ответственность за решение этих болезненных проблем и просто промолчал».