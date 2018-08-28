Минкульт решил, как будет выглядеть мемориал в Куропатах

Жюри определило победителя конкурса эскизных проектов памятного знака, который предполагается установить на месте массовых захоронений жертв сталинских репрессий в урочище Куропаты.

Победителем стал проект скульпторов Ольги Нечай и Сергея Оганова, а также архитекторов Марии Марковцовой и Ольги Ермолиной, сообщает сайт Министерства культуры.

Эскизный проект представляет собой конструкцию на четырех ногах ржавого оттенка, сужающихся внизу, пишут naviny.by. Вверху они соединены поперечными перекладинами, которые образуют кресты.

Один из эскизов будущего мемориала

В марте 2017 года Александр Лукашенко поручил провести конкурс на лучший проект по мемориализации Куропат. «Я поручил создать аккуратный, не гигантский (не Брестскую крепость) мемориал. Сейчас идет конкурс. Мы сделаем этот мемориал, может, что-то вроде небольшой часовни».

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