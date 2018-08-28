Фотожабы: «Я не плачу. Просто цены на бензин в глаз попали»

«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных актуальным событиям в Беларуси и мире.

«Путин спросил, буду ли я возражать». Лукашенко прокомментировал назначение Бабича

С 26 августа снова подорожало топливо

Реалистичен ли прогноз нового министра экономики о росте доходов населения

Брест снова затопило ливнем

Уикенд в горах: как Путин отдохнул в Туве

Обложка дня. Президент всплыл

Премьер-министр России Дмитрий Медведев не появлялся на публике последние две недели. По официальной информации, он залечивает «спортивную травму»

В Госдуме предложили создать госпрограмму по борьбе с одиночеством

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«Хотел снять зарплату, банкомат написал, что нет таких мелких купюр»