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Фотожабы: «Я не плачу. Просто цены на бензин в глаз попали»
«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных актуальным событиям в Беларуси и мире.
«Путин спросил, буду ли я возражать». Лукашенко прокомментировал назначение Бабича
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Реалистичен ли прогноз нового министра экономики о росте доходов населения
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев не появлялся на публике последние две недели. По официальной информации, он залечивает «спортивную травму»
В Госдуме предложили создать госпрограмму по борьбе с одиночеством
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«Хотел снять зарплату, банкомат написал, что нет таких мелких купюр»
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