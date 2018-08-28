Каково в Слуцке создать местный «Диснейленд»

Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
Погода в конце августа: дожди, грозы и туман
Дмитрий Быков: Если все против одного, то в любом случае не правы все
Азаренко стартовала на US Open с победы
«Сосед называет мужа Шварценеггером». 73-летний пенсионер задержал вора
Голландская полиция раскрыла убийство школьника спустя 20 лет
В чемпионате Беларуси по футболу обыграли известный анекдот
Адміністрацыя Слуцкага хлебазавода: «Бульбаш» — візітная картка нашай дзяржавы
19-летняя белоруска прошла на US Open дальше первой ракетки мира
Главврача санатория «Серебряные ключи» и чиновницу из центра по оздоровлению осудили за взятки
Уикенд в горах: как Путин отдохнул в Туве
ОНТ замазал БЧБ-флаг на майке лидера «Дай Дарогу!» Юрия Стыльского. Фотофакт
Статкевич и другие задержанные после суда над руководителями РЭП получили штрафы
Журналистам-фигурантам «дела БЕЛТА» запретили выезд из Беларуси
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Коммерсантъ: «В последнее время вокруг Беларуси происходит много странных событий»
«Кажется, заливает Григорьевич». Реакция на рассказ Лукашенко о переговорах с Путиным
Что Лукашенко выменял у Путина за назначение Бабича?
Уволилась директор завода, где Лукашенко увидел «туалет»
Руководитель НИИ белорусской армии назвал Отечеством Россию

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Как улучшить работу вашего мозга? Восемь простых советов
Как мы стали рабами времени
Белорус узнал, что ВКонтакте сохраняет всю удаленную информацию
Власти заявили о создании школы активного гражданина. Что из этого выйдет?
«Путин спросил, буду ли я возражать». Лукашенко прокомментировал назначение Бабича
Як у 91-м дамагліся Незалежнасьці
Латынина: «Северный поток-2» – возможная дубинка для присоединения Беларуси
Лукашенко пробросил Путина
Заработок в Сенненском ЖКХ – 70 рублей в месяц. Вспыхнула стихийная забастовка
«Считаю это наградой». Суд озвучил приговор по «делу профсоюзов»
Чалый: Сколько Лукашенко нужно правительств, чтобы он понял?
Цитата дня. Пресс-секретарь Путина о новом после в Беларуси
Навумчык: удар па Ліпаю быў нанесены дакладна, у крытычны момант
Эксперт ответил на четыре наивных вопроса о зарплатах белорусов
О премьерстве Румаса: «Будет сериал под названием «Аргентинское танго»
В России состоялись выборы «вора №1»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Обложка дня. Президент всплыл
Концерн «Калашников» представил свой электромобиль. «Как тебе такое Илон Маск?»
Вокладка дня. Хто з вялікіх князёў быў самы-самы
Сара едет. В Мексику!
До чего докатился белорусский народ. В картинках
Девушки фотографа Абада
Голышом по Мексике
Как звезду Playboy снимали для обложки книги про секс белорусов
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Общество
28.08.2018
Татьяна Гусева
Каково в Слуцке создать местный «Диснейленд»

Местные жители называли городской парк культуры и отдыха парком советского периода. Почти десять лет назад демонтировали карусели, на которых выросло не одно поколение случчан. На покупку новых нет средств, заявляло руководство.

Пару раз в году в город приезжали передвижные аттракционы, к которым выстраивались очереди. Спрос на развлечения огромный — в шестидесятитысячном городе погулять с детьми больше негде.

В начале лета мы пришли туда с двухлетним сыном. Я не поверила своим глазам: установили «колесо» для малышей, а рядом две карусели. Сын рванул к ним. Обслуживал ребятню один мужчина: усаживал, пристегивал ремни безопасности…

Мой просит покататься на «Чайном сервизе». Билетик стоит три рубля. Одного отправить кататься не могу — вдруг испугается. А шесть рублей платить за три минуты счастья — дорого, думаю я.

— Вы можете кататься вдвоем — заплатите за один билет, — словно читает мои мысли хозяин всего этого детского счастья.

Разговорились. Семья Виталия Слатвинского переехала из Казахстана в Беларусь пять лет назад.

— Мы зашли в ваш пустынный парк и подумали: надо открывать аттракционы.

От идеи до воплощения прошла неделя, вспоминает Виталий.

— Узнали, чья это территория, пошли в ЖКХ. Нам сказали пишите заявление и выделили площадку. Купили батут и надувной бассейн с водными шарами.

В следующем сезоне решили привлечь взрослых: приобрели тир, поставили палатку. Выкупили неработающую карусель у минской предпринимательницы — ей неудобно было из Минска в Слуцк ездить. В этом году Виталий обзавелся еще шестью аттракционами — установили пока три.

— Нам говорят: в парке нет места... Непонятно! Слышал от людей: «Сколько лет в парке ничего не было. Украли детство у детей». Нас зовут в Солигорск: «Приезжайте, будем набережную делать, перевозите свои аттракционы к нам».

А тут якобы отдел архитектуры райисполкома запрещает делать площадки в парке, потому что мало травы. Ну это же глупость! Тут всегда стояли аттракционы. Я ведь не лезу в центр: там должна быть своя атмосфера, чтобы люди могли отдохнуть, посидеть на лавочках.

Виталий показывает на помещение, где много лет работал автодром.

— Два года мы не можем запустить его по новой. В ЖКХ мне сказали, что через 10 лет сами начнут там работать. Я говорю: так дайте мне до 2028-го поработать!

Виталий хотел арендовать помещение.

— В прошлом году директор ЖКХ мне пообещал, что запустимся до 3 июля. Я обзвонил поставщиков, нашел машинки, оплатил. А потом руководство ЖКХ передумало: вместо аренды предложили купить. Согласился, но не знал, что это будет тянуться полтора года. Недавно автодром (столбы, обтянутые сеткой) выставили на продажу — 14 000 долларов. Да за эти деньги можно купить однокомнатную квартиру или новую машину!

По словам Виталия, аукцион не состоялся — не нашлось участников:

— Зачем вкладывать деньги туда, откуда их никогда не вернуть?

Клетка та уже 15 лет не используется. Я не прошу бесплатно. Земля не продается, она в аренде — речь лишь о сооружении. Почему бы не продать его по разумной цене человеку, который откроет там автодром, будет платить аренду за землю и налоги в бюджет? Плюс мы бы новые рабочие места создали.

Автодром — это же визитная карточка парка, как и колесо обозрения. А зимой там можно сделать каток для малышей…

— Если вы будете арендатором, вас в любой момент могут выставить.

— Скорее всего, что так. Мы первые открыли тир, в ЖКХ посмотрели и сказали, что на следующий год его в парке не будет. Спрашиваю: почему? Невыгодно, отвечают, потому что «у нас будет свой тир».

Если бы не председатель исполкома Янчевский, мы остались бы без ничего. Он понимает, о чем речь идет. Ведь у народа должен быть выбор: за три рубля стрелять или за два.

Кстати, в этом году нам аукцион устроили на площадки для аттракционов. Сколько мы ни говорили ЖКХ, что нужно быстрее это сделать, никто не слышал. Спасибо зампредседателю исполкома Бондаревичу — он быстро все оформил.

По мнению Виталия, в Казахстане проще вести бизнес:

— Там людям идут навстречу. Политика такая: делайте что хотите — платите вовремя налоги, не нарушайте закон, но только не просите у нас пособий.

Декрет № 7 о содействии предпринимательству Виталий не изучал, а на вопрос, стало ли легче работать, отвечает:

— Все как было, так и есть. Президент одно говорит, а на местах — другое делают.

Из плюсов ведения бизнеса в Беларуси он называет «подъемный налог».

— Что вам нужно для уверенности в завтрашнем дне и развития бизнеса?

— Долгосрочная аренда. В ЖКХ говорили, что в следующем сезоне аукцион проводить не планируют, и мы будем иметь первоочередное право заключить договор аренды на эти площадки.

Есть еще одна проблема. Начальник отдела аренды ЖКХ сказала, что нужно демонтировать все аттракционы на зиму. Я спросил: почему?

У меня большие аттракционы — там кабеля проложены, проекты согласованы. Ладно, батут и бассейн сдул и увез. А так еще придется в новом сезоне снова за установку каруселей платить — дополнительный расход.

Я узнавал: в Минске никто не демонтирует аттракционы в парках — предприниматели платят аренду в 5 раз меньше, чем летом. Вот и получается, словно Минск и Слуцк — в разных государствах: там идут навстречу людям, здесь говорят «убирайте».

— Если придется демонтировать качели, мы сюда не вернемся в новом сезоне: поедем в Солигорск, — делится планами Виталий.

Сын тащит меня к огромному батуту, похожему на сказочный городок.

— Это единственный аттракцион от ЖКХ, — с гордостью говорит сотрудница в палатке, которая, скорее, похожа на будку.

— Оплачивайте билет, — обращается усатый пожилой мужчина в униформе (как позже выясняется — электрик).

За 25 минут три рубля. Обычно сын проводит там не больше пяти минут.

— Давайте договоримся, — предлагаю. — Если ребенок останется там больше, чем на пять минут, я заплачу.

Но не проходит и пяти минут, как мне кричат: «Женщина, оплачивайте билет!»

Подхожу к будке: сотрудница пробивает билет и протягивает его коллеге — та надрывает чек.

— Мы уже закрываемся, вообще-то, но как уйти, если дети вечером сюда тянутся, — говорит сотрудница.

Аттракцион работает до 18.00, на часах начало седьмого.

— Так вам, может, премию за сверхурочную работу выпишут?

— Обещали 10 процентов от прибыли, — отвечает электрик. — А потом сказали, что деньги нужны на восстановление городской бани, в которой пожар был. Эх, если б выкупить этот батут — такой навар можно получить!

Кассир говорит, что зарплата небольшая — 200 рублей в месяц. Спрашиваю, не думала ли она пойти на работу к предпринимателю — та же работа на аттракционах.

— Я всю жизнь на государство работала, — отвечает она.

Единственный аттракцион от ЖКХ закрывается, и дети перемещаются на батут по соседству — там частник, он работает до восьми вечера, и за три рубля там можно прыгать сколько хочешь — время не ограничено.

До десяти вечера по парку ездят детские электромобили и веломобили. Билеты продает девушка — на вид вчерашняя школьница.

— Вы студентка?

— Нет, я в 11-м классе учусь, — отвечает девушка.

Она нажимает на пульт — и машинка едет сама.

— Волшебство! — говорю я сыну.

Юля работает на частном предприятии все лето. Говорит, это не первый опыт подработки. Прошлым летом девушка собирала ягоды, в этом году рассчитывала найти работу от БРСМ, но предложений не было.

Работу в парке она нашла сама, здесь ей завели трудовую книжку и платят столько же, сколько и взрослым сотрудникам. 11-классница зарабатывает у частника в два раза больше, чем кассир на аттракционе ЖКХ.

— Приходите еще! — говорит она на прощание.

Государство в лице арендодателя рассматривает бизнес как конкурента.

Отсутствуют возможности развивать бизнес и создавать новые рабочие места.

Неиспользуемая недвижимость не сдается в аренду или выставляется на продажу по завышенной цене.

Государственный собственник несвоевременно реагирует на запросы бизнес-сообщества, затягивая решение вопросов.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Главное
5 фактов о задержанном владельце крупнейшей частной сети аптек
Отчего у руководства России подростково-ПТУшное хамство в адрес Саакашвили?
Каково в Слуцке создать местный «Диснейленд»
Суд по делу Коржича показал, какой бардак творится в армии. И дело даже не в дедовщине
Арнольд Смеянович – о секрете долголетия: надо жить в удовольствие, а это и еда, и встречи с друзьями, и 100 граммов
Горбачев: «Не охайте и не ахайте. Мы это заслужили»


Реклама Обратная связь
PDF-выпуски  
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
reklama.gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY