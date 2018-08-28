Каково в Слуцке создать местный «Диснейленд»

Местные жители называли городской парк культуры и отдыха парком советского периода. Почти десять лет назад демонтировали карусели, на которых выросло не одно поколение случчан. На покупку новых нет средств, заявляло руководство.

Пару раз в году в город приезжали передвижные аттракционы, к которым выстраивались очереди. Спрос на развлечения огромный — в шестидесятитысячном городе погулять с детьми больше негде.

В начале лета мы пришли туда с двухлетним сыном. Я не поверила своим глазам: установили «колесо» для малышей, а рядом две карусели. Сын рванул к ним. Обслуживал ребятню один мужчина: усаживал, пристегивал ремни безопасности…

Мой просит покататься на «Чайном сервизе». Билетик стоит три рубля. Одного отправить кататься не могу — вдруг испугается. А шесть рублей платить за три минуты счастья — дорого, думаю я.

— Вы можете кататься вдвоем — заплатите за один билет, — словно читает мои мысли хозяин всего этого детского счастья.

Разговорились. Семья Виталия Слатвинского переехала из Казахстана в Беларусь пять лет назад.

— Мы зашли в ваш пустынный парк и подумали: надо открывать аттракционы.

От идеи до воплощения прошла неделя, вспоминает Виталий.

— Узнали, чья это территория, пошли в ЖКХ. Нам сказали пишите заявление и выделили площадку. Купили батут и надувной бассейн с водными шарами.

В следующем сезоне решили привлечь взрослых: приобрели тир, поставили палатку. Выкупили неработающую карусель у минской предпринимательницы — ей неудобно было из Минска в Слуцк ездить. В этом году Виталий обзавелся еще шестью аттракционами — установили пока три.

— Нам говорят: в парке нет места... Непонятно! Слышал от людей: «Сколько лет в парке ничего не было. Украли детство у детей». Нас зовут в Солигорск: «Приезжайте, будем набережную делать, перевозите свои аттракционы к нам».

А тут якобы отдел архитектуры райисполкома запрещает делать площадки в парке, потому что мало травы. Ну это же глупость! Тут всегда стояли аттракционы. Я ведь не лезу в центр: там должна быть своя атмосфера, чтобы люди могли отдохнуть, посидеть на лавочках.

Виталий показывает на помещение, где много лет работал автодром.

— Два года мы не можем запустить его по новой. В ЖКХ мне сказали, что через 10 лет сами начнут там работать. Я говорю: так дайте мне до 2028-го поработать!

Виталий хотел арендовать помещение.

— В прошлом году директор ЖКХ мне пообещал, что запустимся до 3 июля. Я обзвонил поставщиков, нашел машинки, оплатил. А потом руководство ЖКХ передумало: вместо аренды предложили купить. Согласился, но не знал, что это будет тянуться полтора года. Недавно автодром (столбы, обтянутые сеткой) выставили на продажу — 14 000 долларов. Да за эти деньги можно купить однокомнатную квартиру или новую машину!

По словам Виталия, аукцион не состоялся — не нашлось участников:

— Зачем вкладывать деньги туда, откуда их никогда не вернуть?

Клетка та уже 15 лет не используется. Я не прошу бесплатно. Земля не продается, она в аренде — речь лишь о сооружении. Почему бы не продать его по разумной цене человеку, который откроет там автодром, будет платить аренду за землю и налоги в бюджет? Плюс мы бы новые рабочие места создали.

Автодром — это же визитная карточка парка, как и колесо обозрения. А зимой там можно сделать каток для малышей…

— Если вы будете арендатором, вас в любой момент могут выставить.

— Скорее всего, что так. Мы первые открыли тир, в ЖКХ посмотрели и сказали, что на следующий год его в парке не будет. Спрашиваю: почему? Невыгодно, отвечают, потому что «у нас будет свой тир».

Если бы не председатель исполкома Янчевский, мы остались бы без ничего. Он понимает, о чем речь идет. Ведь у народа должен быть выбор: за три рубля стрелять или за два.

Кстати, в этом году нам аукцион устроили на площадки для аттракционов. Сколько мы ни говорили ЖКХ, что нужно быстрее это сделать, никто не слышал. Спасибо зампредседателю исполкома Бондаревичу — он быстро все оформил.

По мнению Виталия, в Казахстане проще вести бизнес:

— Там людям идут навстречу. Политика такая: делайте что хотите — платите вовремя налоги, не нарушайте закон, но только не просите у нас пособий.

Декрет № 7 о содействии предпринимательству Виталий не изучал, а на вопрос, стало ли легче работать, отвечает:

— Все как было, так и есть. Президент одно говорит, а на местах — другое делают.

Из плюсов ведения бизнеса в Беларуси он называет «подъемный налог».

— Что вам нужно для уверенности в завтрашнем дне и развития бизнеса?

— Долгосрочная аренда. В ЖКХ говорили, что в следующем сезоне аукцион проводить не планируют, и мы будем иметь первоочередное право заключить договор аренды на эти площадки.

Есть еще одна проблема. Начальник отдела аренды ЖКХ сказала, что нужно демонтировать все аттракционы на зиму. Я спросил: почему?

У меня большие аттракционы — там кабеля проложены, проекты согласованы. Ладно, батут и бассейн сдул и увез. А так еще придется в новом сезоне снова за установку каруселей платить — дополнительный расход.

Я узнавал: в Минске никто не демонтирует аттракционы в парках — предприниматели платят аренду в 5 раз меньше, чем летом. Вот и получается, словно Минск и Слуцк — в разных государствах: там идут навстречу людям, здесь говорят «убирайте».

— Если придется демонтировать качели, мы сюда не вернемся в новом сезоне: поедем в Солигорск, — делится планами Виталий.

Сын тащит меня к огромному батуту, похожему на сказочный городок.

— Это единственный аттракцион от ЖКХ, — с гордостью говорит сотрудница в палатке, которая, скорее, похожа на будку.

— Оплачивайте билет, — обращается усатый пожилой мужчина в униформе (как позже выясняется — электрик).

За 25 минут три рубля. Обычно сын проводит там не больше пяти минут.

— Давайте договоримся, — предлагаю. — Если ребенок останется там больше, чем на пять минут, я заплачу.

Но не проходит и пяти минут, как мне кричат: «Женщина, оплачивайте билет!»

Подхожу к будке: сотрудница пробивает билет и протягивает его коллеге — та надрывает чек.

— Мы уже закрываемся, вообще-то, но как уйти, если дети вечером сюда тянутся, — говорит сотрудница.

Аттракцион работает до 18.00, на часах начало седьмого.

— Так вам, может, премию за сверхурочную работу выпишут?

— Обещали 10 процентов от прибыли, — отвечает электрик. — А потом сказали, что деньги нужны на восстановление городской бани, в которой пожар был. Эх, если б выкупить этот батут — такой навар можно получить!

Кассир говорит, что зарплата небольшая — 200 рублей в месяц. Спрашиваю, не думала ли она пойти на работу к предпринимателю — та же работа на аттракционах.

— Я всю жизнь на государство работала, — отвечает она.

Единственный аттракцион от ЖКХ закрывается, и дети перемещаются на батут по соседству — там частник, он работает до восьми вечера, и за три рубля там можно прыгать сколько хочешь — время не ограничено.

До десяти вечера по парку ездят детские электромобили и веломобили. Билеты продает девушка — на вид вчерашняя школьница.

— Вы студентка?

— Нет, я в 11-м классе учусь, — отвечает девушка.

Она нажимает на пульт — и машинка едет сама.

— Волшебство! — говорю я сыну.

Юля работает на частном предприятии все лето. Говорит, это не первый опыт подработки. Прошлым летом девушка собирала ягоды, в этом году рассчитывала найти работу от БРСМ, но предложений не было.

Работу в парке она нашла сама, здесь ей завели трудовую книжку и платят столько же, сколько и взрослым сотрудникам. 11-классница зарабатывает у частника в два раза больше, чем кассир на аттракционе ЖКХ.

— Приходите еще! — говорит она на прощание.

Государство в лице арендодателя рассматривает бизнес как конкурента.

Отсутствуют возможности развивать бизнес и создавать новые рабочие места.

Неиспользуемая недвижимость не сдается в аренду или выставляется на продажу по завышенной цене.

Государственный собственник несвоевременно реагирует на запросы бизнес-сообщества, затягивая решение вопросов.