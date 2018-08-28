Погода в конце августа: дожди, грозы и туман

Прогноз погоды на ближайшие дни.

28 августа ожидается облачно с прояснениями. По востоку дожди, в отдельных районах грозы и сильные дожди. На остальной территории страны преимущественно без осадков, лишь в дневные часы местами в западных районах небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный, слабый до умеренного, при грозах порывистый.

Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до +6..+12°С, по востоку страны не ниже +13..+16°С, во второй половине дня повысится до +18..+23°С, по юго-восточным районам до +24..+26°С. Атмосферное давление будет слабо расти, сообщает сайт Гидрометцентра.

29 августа ночью местами, днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах по востоку прогремят грозы. Ночью и утром сгустится слабый туман. Ветер переменных направлений умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +9..+16°С, максимальная днем +17..+23°С.

30 августа по северо-востоку ожидаются кратковременные дожди, днем местами грозы. Ночью и утром слабый туман. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +8..+13°С, максимальная днем +17..+24°С, по юго-западу до +26°С.