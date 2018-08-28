Дмитрий Быков: Если все против одного, то в любом случае не правы все

Писатель и педагог Дмитрий Быков высказался о травле в школе.

– Если мы сталкиваемся с явлением, что некий персонаж против своей воли, по своей воле, во своей вине – это не важно! – восстановил против себя большую часть класса, здесь работает только оперативное вмешательство. Этого человека надо изымать из этого класса немедленно! – отметил в эфире «Эха Москвы» Дмитрий Быков.

Это токсичная среда. Скорее всего, это свидетельствует о неблагополучии в классе, потому что класс не занят, у него есть время на буллинг, ему неинтересно учиться, он нашел себе более интересное занятие, а именно травля – да? – проявление виктимности в человеке, как бы вызов этой виктимности в человеке.

Я знаю, что если все против одного, то в любом случае не правы все. Мне тут не важно, виноват он, не виноват, плох он объективно…

Бывают абсолютно чмошные дети, как это называют в армии, которые, ну, просят их травить как бы всем видом. Но в любом случае те, кто ловятся на это, они все подонки, они все неправы, и чтоб они не вошли в эту роль подонков, надо такого человека просто из этого класса убирать. И ему будет хорошо, понимаете, потому что…

– И их не введём в дальнейшее искушение.

– И их в дальнейшее искушение. Это бывает по разным причинам. Чаще всего жертвой травли становится сильный человек, потому что слабо травить неинтересно, и он не может быть потенциальным лидером. Человека травят, что он лидером не стал, чтобы он не упразднил их критерии.

А сильного человека вот в таких ситуациях надо защищать любой ценой. И зачем вам ему, так сказать, на всю жизнь навязывать комплекс вины? Ведь когда все против тебя, очень легко подумать, что в этом виноват ты. Нет. Вот всем детям, которые сейчас находятся в этой ситуации, хочу сказать: «Ты прав. Виноваты они. Беги со всех ног».