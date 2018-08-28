Азаренко стартовала на US Open с победы

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (79-е место в мировом рейтинге) в матче первого раунда US Open нанесла поражение словачке Виктории Кужмовой (56) – 6:3, 7:5.

Наша землячка, недавно жаловавшаяся, что чувствует себя «дерьмово», так прокомментировала эту победу сайту wtatennis.com:

— Самое главное, я получила удовольствие. Счастлива быть в Нью-Йорке. Меня не было здесь три года, поэтому я счастлива находиться здесь.

В 1/32 финала открытого чемпионата США по теннису Виктория Азаренко сразится с Дарьей Гавриловой (25), которая выступает под австралийским флагом. По этому поводу белоруска сказала:

— Гаврилова — интересный и довольно оригинальный игрок. Ты не можешь знать, что произойдет. У нее интересная техника, размашистая, пробивная. Тяжело прочитать, куда она собирается бежать. Мне будет интересно сыграть с ней.

Я сейчас нахожусь в таком положении, когда не обращаю внимание на то, против кого играю. Больше концентрируюсь на том, как себя ощущаю и как собираюсь играть.

Напомним также, что ранее еще одна белорусская теннисистка Вера Лапко успешно сыграла в стартовом раунде US Open.