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Общество
28.08.2018
Ольга Бурая
5 фактов о задержанном владельце крупнейшей частной сети аптек

Недавно был задержан Леонид Томчин, глава крупнейшей частной сети «Аптека групп». Что известно о бизнесмене?

Фото со страницы Леонида Томчина в Фейсбуке

Занялся бизнесом в 1994 году

Компания «Фарммаркет», из которой впоследствии вырос аптечный холдинг, была образована осенью 1994 года. Леониду Томчину тогда только исполнилось 24 года.

В следующем году «Фарммаркет»получила первую лицензию Министерства здравоохранения на поставку лекарств в Беларусь и открыла в Витебске четыре аптеки. В 2006-м компания начала экспансию в Минск, где было открыто 12 аптек.

Теперь в составе холдинга «Аптека групп» находится 260 аптек, под брендами Adel и «Добрыя лекi» работает 201 торговый объект. В холдинге задействованы около тысячи человек.

Фото «Витебского курьера»

Строил амбициозные планы по развитию бизнеса

В начале этого года Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделил 5 млн евро на развитие розничной сети холдинга «Аптека групп». Леонид Томчин заявлял журналистам, что сделка позволит за пять лет удвоить количество аптек под брендами Adel и «Добрыя лекi» – до 400 во всех регионах страны.

Романчук: «Арест Томчина – это удар по системе нацбезопасности»

Супруга – главврач онкодиспансера

По данным «Витебского курьера», супруга бизнесмена – Анжела Томчина, с 2001 года главный врач Витебского областного клинического онкологического диспансера. Она была в числе победительниц республиканского конкурса «Женщина года-2016» – «за лидерство и успешное руководство».  

Фото газеты «Витебские вести»

Недавно Анжела Томчина была избрана депутатом Витебского областного совета. В качестве кандидата она опубликовала данные о доходах за 2016 год: 37 658 рублей, дом и квартира в собственности.

В подчинении работают близкие родственники

У супругов две дочери, одна из них выпускница ЕГУ Анжелика Томчина, согласно информации, размещенной на linkedin, работает начальником отдела PR и рекламы в холдинге «Аптека групп».

Брат бизнесмена Валерий Томчин руководит, или, по крайней мере, до недавнего времени руководил, ЗАО «Фарммаркет».

Спонсировал открытие первой за 100 лет синагоги в Витебске

Осенью прошлого года в областном центре открыли новую синагогу.

Фото «Витебского курьера»

Писали, что основную финансовую нагрузку по строительству и обустройству взял на себя холдинг «Аптека групп» и его глава. Леонид Томчин является председателем Витебской иудейской общины «Дом Израиля».

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