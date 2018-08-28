«Сосед называет мужа Шварценеггером». 73-летний пенсионер задержал вора

73-летний Юзеф Колосенок не растерялся, когда в своем доме на улице Даниленко в Витебске встретил незнакомца, проникшего через окно. Хозяин связал мужчину и вызвал милицию.

Ситуация разворачивалась классически: вечер, разбитое окно, незваный гость пытается набить сумки всем, что видит. В этот момент и вернулся хозяин, встретились мужчины на кухне.

Пенсионер уложил на пол соперника одной левой, но как дело было — устал объяснять. Задержанный написал жалобу, в которой утверждает, что дедушка поступил не по-человечески: обезвредил его лопатой. Юзефу Колосенку пришлось доказывать следователям, что задержал «форточника» он голыми руками.

Всю жизнь Юзеф Колосенок отработал в деревне, почти 40 лет за рулем трактора. И на пенсии — в хорошей физической форме, сосед даже зовет его «Шварценеггер». Несколько лет назад Колосенок переехал с женой из Постав в Витебск, поближе к детям. Здесь на шести сотках у них хозяйство.

55-летний задержанный был не раз судим за квартирные кражи. Мужчину проверяют на причастность к аналогичным преступлениям. В доме у Колосенков он взял тапки, масло, мясо, замороженную зелень, мороженое. В сумке также лежали отвертка и нож.

Хотя Юзеф Колосенок свой поступок геройским не считает, его ждет премия за «Гражданское мужество». Ее вручают тем, кто помогает милиции в поимке преступников.