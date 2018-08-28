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28.08.2018
Русская служба ВВС
Голландская полиция раскрыла убийство школьника спустя 20 лет

Полиция Нидерландов, 20 лет расследовавшая смерть 11-летнего Ники Верстаппена, заявила, что главный подозреваемый, наконец, арестован в Испании.

Личность предполагаемого преступника - Йоса Бреха - была установлена в результате масштабного исследования тысяч анализов ДНК.

В расследовании смерти мальчика у полиции было мало зацепок, но на одежде жертвы были обнаружены следы чужой ДНК.

Более 14 тысяч человек откликнулись на призыв следствия и добровольно сдали анализ на совместимость. Среди добровольцев оказались и родственники Бреха, что и помогло установить личность преступника.

«55-летний Йос Б., подозреваемый в убийстве Ники Верстаппена, арестован в Испании в воскресенье днем. Он взят под стражу и будет передан Нидерландам», - говорится в заявлении полиции Лимбурга, южной провинции страны.

Обычный прохожий

В августе 1998 года 11-летний Ники отдыхал в летнем лагере. В один из вечеров он исчез из палатки, а на следующий день в лесу было обнаружено его тело.

Йос Брех проживал неподалеку от лагеря и даже попал в поле зрения полиции. Через несколько дней после убийства он проходил мимо того места, где было найдено тело мальчика.

Была полночь, и охранявшие место происшествия полицейские остановили мужчину. На следующий день его пригласили для беседы, после чего отпустили, посчитав его простым прохожим.

О Брехе известно, что он опытный бушкрафтер - так называют в Голландии туристов-экстремалов, способных долгое время выживать в дикой природе.

Убийство, потрясшее Нидерланды

Это убийство сеяло страх и не давало покоя голландцам на протяжении двух десятилетий.

Ники Верстаппен, мальчишка с веснушками, стал символом необъяснимой, безликой угрозы, витающей над нашими детьми.

Теперь главный подозреваемый - под стражей в Испании, и выданный на прошлой неделе европейский ордер на его арест означает, что его вернут в страну, где было совершено это вопиющее преступление.

Нидерланды буквально трясет от жажды правосудия, а некоторые не скрывают, что хотят мести.

Если Йос Брех не признает свою вину, обвинителям придется взять себя в руки и, запрятав эмоции поглубже, предоставить обвиняемому право на честный и объективный суд.

Надежда на защиту?

Частичное совпадение ДНК родственников Бреха со следами на одежде мальчика лишь сузило круг поиска, но не выявило виновного.

Картина прояснилась после того, как в апреле этого года его родные сообщили полиции о его исчезновении. По их словам, осенью 2017-го он уехал на восток Франции и пропал.

После этого сообщения полиция провела обыск в доме Бреха и установила, что следы ДНК на жертве на 100% принадлежат ему.

На прошлой неделе, 22 августа, следователи распространили фотографии подозреваемого и призвали население европейских стран оказать им содействие.

В полицию Испании позвонил 48-летний голландец и сказал, что знает разыскиваемого и видел его в последний раз в городке Кастельтерсоль в часе езды от Барселоны.

«Он живет в палатке в лесу, недалеко от дома, в котором вот уже много лет собирается некая община. Я сам очень долго жил там», - рассказал голландец газете Telegraaf.

По словам матери Ники Верстаппена Берти, семья до сих пор не может поверить, что арест произошел всего лишь через несколько дней после призыва полиции к общественности.

«Теперь мы надеемся быстро получить ответы на все накопившиеся у нас вопросы», - сказала она.

В настоящий момент Испания и Нидерланды совместно готовят процедуру экстрадиции.

Один из лучших адвокатов Нидерландов заявил, что готов взяться за защиту Йоса Бреха в суде, так как на теле жертвы присутствуют и другие следы, кроме ДНК обвиняемого.

 
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