В чемпионате Беларуси по футболу обыграли известный анекдот

Понедельник, 27 августа, заставил вспомнить известный анекдот.

Игроки поздравляют своего тренера с днем рождения.

— Лучшим подарком для меня станет ваша победа сегодня, – говорит тренер.

— Поздно. Мы уже купили вам галстук.

Но в чемпионате Беларуси по футболу случилось иначе. После матча тренер «Слуцка» Александр Кончиц заявил:

— Очень приятно, что в день рождения команда подарила мне не галстук, а три набранных очка.

Слуцк – Луч – 1:0 (Шикавка, 68)

Турнирная таблица в данный момент выглядит так:

1. БАТЭ – 45 (после 18 матчей)

2. Витебск – 38 (18)

3. Динамо Мн – 38 (18)

4. Шахтер – 38 (18)

5. Слуцк – 33 (19)

6. Торпедо-БелАЗ – 31 (18)

7. Неман – 29 (19)

8. Динамо Бр – 26 (18)

9. Гомель – 20 (19)

10. Смолевичи – 18 (19)

11. Городея – 18 (19)

12. Ислочь – 17 (19)

13. Минск – 17 (19)

14. Торпедо – 12 (19)

15. Днепр – 12 (19)

16. Луч – 11 (19)

Очередные матчи чемпионата Беларуси состоятся 31 августа.