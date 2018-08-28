В чемпионате Беларуси по футболу обыграли известный анекдот

Понедельник, 27 августа, заставил вспомнить известный анекдот.
Игроки поздравляют своего тренера с днем рождения.
— Лучшим подарком для меня станет ваша победа сегодня, – говорит тренер.
— Поздно. Мы уже купили вам галстук.
Но в чемпионате Беларуси по футболу случилось иначе. После матча тренер «Слуцка» Александр Кончиц заявил:
— Очень приятно, что в день рождения команда подарила мне не галстук, а три набранных очка.
Слуцк – Луч – 1:0 (Шикавка, 68)
Турнирная таблица в данный момент выглядит так:
1. БАТЭ – 45 (после 18 матчей)
2. Витебск – 38 (18)
3. Динамо Мн – 38 (18)
4. Шахтер – 38 (18)
5. Слуцк – 33 (19)
6. Торпедо-БелАЗ – 31 (18)
7. Неман – 29 (19)
8. Динамо Бр – 26 (18)
9. Гомель – 20 (19)
10. Смолевичи – 18 (19)
11. Городея – 18 (19)
12. Ислочь – 17 (19)
13. Минск – 17 (19)
14. Торпедо – 12 (19)
15. Днепр – 12 (19)
16. Луч – 11 (19)
Очередные матчи чемпионата Беларуси состоятся 31 августа.