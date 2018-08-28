Арнольд Смеянович – о секрете долголетия: надо жить в удовольствие, а это и еда, и встречи с друзьями, и 100 граммов

За 60 лет медицинской практики Арнольд Федорович провел десятки тысяч операций на головном мозге. Пациенты благодарят его за золотые руки и подаренную им вторую жизнь. В августе знаменитый нейрохирург отметил 80-летний юбилей.

Фото Святослава Зоркого, kp.by

Академик Национальной академии наук и заведующий нейрохирургическим отделом РНПЦ неврологии и нейрохирургии Арнольд Федорович Смеянович рассказал «Комсомолке», что делать, чтобы жить долго.

Ему исполнилось 80, а он все равно не мыслит своей жизни без работы. После утренней операции приглашает в кабинет и первым делом угощает кофе и печеньем с орешками и медом, поясняя, что если не перебарщивать, то можно все.

- Давайте с молоком – хирургам выдают в дни операций по пол-литра за вредность, оно укрепляет защитные силы организма, – улыбается Арнольд Федорович и достает из холодильника целлофановый пакет.

- Арнольд Федорович, многие ищут секрет молодости. Как вам кажется, каким должен быть образ жизни, чтобы жить долго?

- Человеку надо принимать ту пищу, которую он ел всю жизнь. Наши предки не ели киви с авокадо, вот и я в 80 ем то, что ел молодым.

В еде важно разнообразие, нельзя объедаться. Жена с внуком в деревне, поэтому вчера вечером думал, что бы это съесть? Выпил стакан молока – это нормальный прием пищи на ночь.

Я и мясо, и сало ем, но больше всего люблю белорусские драники. Зачем лишать себя удовольствий?

А еще всегда много двигался, но никогда не был спортсменом, считаю, что спорт, кроме шахмат и шашек, даже вреден. Это запредельные требования к организму, а жить надо умеренно, без изнуряющих нагрузок.

Недавно пришел знаменитый штангист – спина болит. Конечно, болит – какой позвоночник такое выдержит? К сожалению, я видел немало великих спортсменов-инвалидов.

Или идут в горы и погибают под лавиной. Адреналина им не хватает, видите ли! Вот и устраивают своим родным адреналин, самим-то уже все равно. Я считаю, что таким адреналинщикам нужно не в горы, а головы лечить.

Я, например, адреналин нахожу в работе, не могу сидеть на пенсии без дела, поэтому и в 80 лет оперирую. Сегодня утром прооперировал пациентку, недавно заглянул к ней – уже проснулась, руки-ноги работают, разговаривает, все хорошо. Удалили доброкачественную сосудистую опухоль на головном мозге – каверному. Если ее вовремя не удалить, может произойти кровоизлияние.

- Все чаще опухоли в голове находят у молодых, иногда случайно, во время обследования…

- Сегодня как раз был такой пациент. Болит шея, грыжа межпозвонкового диска, сделали МРТ чуть выше, сняли мозжечок – а там опухоль. Случайная находка, но если бы он пришел через полгода, у него бы наверняка уже были другие симптомы. Опухоль может расти медленно, но постепенно сдавливает мозжечок и жизненно важные центры в головном мозге.

- Читала, что если не беспокоит – лучше не вмешиваться.

- Смотря как развивается ситуация. Если опухоль дорастет до жизненно важных центров – они будут поражены опухолью, помочь в таком случае невозможно. Поэтому важно вовремя обезвредить.

В любом органе бывают бессимптомные периоды развития опухоли. Бывает, что растет быстро, а потом вдруг останавливается. Стоит на месте, а затем стремительно приводит к летальному исходу.

- Может, стоит на всякий случай сделать МРТ, чтобы удостовериться, что внутри ничего не растет?

- Не нужно думать, что онкология молодеет. Она была всегда, количество случаев увеличивается за счет улучшения диагностики. Раньше не было компьютеров, МРТ, КТ, поэтому нередко говорили: «умер от живота» или «от головы».

Помню, в прошлом веке, который закончился 20 лет тому назад, говорили, что к концу века будет решена проблема рака. Вот пришел новый век, а проблема остается.

Но среди болезней головной мозга опухоли на втором месте, на первом – сосудистые патологии. Если человек напуган, если часто болит голова – надо сделать МРТ, хотя в большинстве случаев боль связана не с опухолью, а с сосудистыми проблемами.

«Сосудистые патологии – это как мина, которая тикает»

- Знаю случай, когда утром человек пошел на работу здоровый, а в обед оказался на операционном столе. Разорвалась аневризма головного мозга, через два дня, не приходя в сознание, он умер. Часто трагедии происходят так молниеносно?

- Сосудистые патологии – это как мина, которая тикает-тикает, и неизвестно, где и когда взорвется. Но в последнее время мы часто оперируем аневризмы с профилактической целью, чтобы они не разорвались.

Да, мы объясняем пациенту, что это его право – можно прожить всю жизнь и разрыв не случится, но рвануть может в любой момент. Иногда ищем компромисс: сейчас аневризма такого размера, а через полгода увеличилась, ее раздувает, как шарик. В таких случаях операция необходима.

- По каким признакам можно заподозрить проблему?

- Проявления могут быть разные – нарушение слуха, зрения, чувствительности. Если кровоизлияние происходит в одном из полушарий мозга – может ослабеть противоположная рука или нога.

Все зависит от степени разрушения: чем больше гематома – тем сильнее нарушается функция мозга и тем сильнее выражена слабость руки или ноги. 20% людей после кровоизлияния в мозг погибают. Андрей Миронов умер на сцене мгновенно – от разрыва аневризмы головного мозга.

- Были удивительные случаи, когда вот все это случилось, а человек живой?

- Недавно поступил мужчина без сознания, срочно обследовали – огромная гематома в головном мозге. Вскрыли, удалили, два месяца он лежал без сознания. А вчера уехал в 11-ю больницу на реабилитацию на своих ногах, с палочкой. Мой ученик Юрий Шанько (замдиректора РНПЦ по научной работе. – Ред.) пересадил ему стволовые клетки, взятые из жировой ткани и специально выращенные.

Они вводятся под слизистую носа и проникают в место разрушения головного мозга, занимают место пораженных клеток и восстанавливают работу мозга. Многие люди остались живы благодаря этой методике: одно дело удалить, другое – восстановить функции поврежденного органа.

- Покойный лидер группы «Нейро Дюбель» Александр Куллинкович рассказывал, что вы подарили ему вторую жизнь, удалив опухоль мозжечка. После операции он прожил 24 года и умер 4 августа от пневмонии. Александр не скрывал, что иммунитет ослаблен, что последние годы были очень нервными…

- В большинстве случаев после удаления опухоли головного мозга пациенты выздоравливают и живут нормальной жизнью. Дальше многое зависит от них самих и их образа жизни.

Если происходит истощение организма, накапливаются стрессы, страдает иммунитет – врачи порой бессильны. Если человек не хочет изменить свою жизнь, свои привычки, ему никто не поможет.

«Выгорают слабаки»

- Некоторые винят в своих бедах врачей, а врачи кивают на маленькие зарплаты…

- Я окончил институт в 60-м году, многие врачи, чтобы остаться в Минске, устраивались на любые специальности. Я хотел быть хирургом и отправился в Дрибин – местечко на границе с Россией. Местный хирург и его жена акушер-гинеколог два года не были в отпуске и накануне отъезда показали мне, как выполнять экстренные операции: удалять аппендицит, оперировать грыжи, останавливать маточные кровотечения после подпольных абортов. И уехали отдыхать.

Я научился делать разное, работал в экстремальных условиях, когда во время операции отключали свет, а рану подсвечивали керосиновой лампой. Закопченные были и лица, и сама рана, но главное, что человека спасали.

Даже раненое сердце оперировал – хулиган ударил старика ножом, тот прошел через диафрагму и ранил верхушку сердца. Мы вскрыли брюшную полость, смотрим – сердце сокращается и из раны течет кровь. Что делать? Операционная сестра мне подсказывает: «Поставьте в рану тампон, и будем переливать кровь». Тампон потихоньку мок, мок, и кровотечение в итоге остановилось, рана постепенно зажила, пациент выздоровел.

Эти безвыходность, где-то безграмотность, необразованность случались из-за отсутствия опыта. После окончания института мы были врачами общей практики, без специализаций. Проходили годы, пока набирались опыта.

Потом я познакомился с моим учителем и основоположником белорусской нейрохирургии Эфраимом Злотником. Рассказал ему, сколько всего умею, а он говорит: «Нейрохирургию будешь начинать с вязания узлов. Хирург прошил – а ты завяжи». И смотрит на меня выжидающе.

Я согласился, как согласился держать крючки во время его многочисленных операций. Много позже Эфраим Исаакович рассказал мне, что это было определяющим, и он сразу понял, что из меня будет толк.

Потом он отправил меня заниматься наукой, мы с коллегой ставили эксперименты на головном мозге кроликов. А потом коллега поссорился со своим учителем, и наша работа оказалась никому не интересна.

Я переживал, ночами не спал, но однажды жена меня спросила: «Ты хочешь быть экспериментатором или нейрохирургом?» И я все бросил, взял новую тему, защитил кандидатскую и начал оперировать. Иногда только заходил домой после дежурства, как приходилось срочно лететь санавиацией в отдаленный район страны консультировать тяжелых больных. Возвращаешься ночью, а утром снова на операцию.

- Не зря говорят, что хирурги быстро выгорают…

- Слабаки выгорают. Был у нас молодой нейрохирург, который два раза уходил и снова возвращался, на третий раз ему отказали – от таких метаний толку не будет.

На мой взгляд, эмоционально быстрее выгорают ленивые люди. Но я ни разу за свою бытность директором РНПЦ (ранее назывался НИИ. – Ред.) никого не уволил.

Был у нас нейрохирург, который сделал пациенту трепанацию черепа не с той стороны, перепутал. Приходит ко мне: «Я не виноват!» И начал перекладывать вину на других. Я ему только сказал, что таким специалистам работать нельзя. Он возмутился: «А я уеду!» Я ответил: «Уезжай».

«Не надо делить жизнь на вредное и не вредное»

- Сейчас можно сделать генетический паспорт и узнать, что оба родителя передали тебе свои плохие гены. Как помочь, если у человека генетически слабые сосуды?

- Это самое серьезное заболевание. Сердце круглосуточно качает кровь по нашей сосудистой системе, которая вместе с кровью пропускает и хорошее и плохое. Повышенный холестерин формирует на сосудах бляшки, которые сужают просвет, вызывают ишемию тканей, кислородное голодание и, как следствие, инфаркты и инсульты. Генетика играет огромную роль.

Однажды оперировали женщину с сосудистыми опухолями головы, их было очень много. А через неделю с той же проблемой привезли ее сестру.

У каждого человека свое слабое место: у кого-то голова, у кого-то сосуды печени, кишечника. Надо следить за своим образом жизни и настроением. Я даже жене, с которой мы вместе уже 58 лет, когда она начинает делать мне замечания, говорю: «Разговор на эту тему портит нервную систему (смеется)». Надо жить в удовольствие, а это и еда, и режим дня, и встречи с друзьями, когда вместе собираемся, я и от 100 граммов не отказываюсь (улыбается).

Как в 80 выглядеть таким же задорным? Любить жизнь, находить красивое во всем.

Человек – и мужчина и женщина – созданы для любви. А тот, кто всю жизнь всем недоволен, бурчит без повода, хорошим не кончит.

И не надо слишком часто делить жизнь на вредное и не вредное. Радуйтесь каждой минуте, не отказываясь ни от чего, но знайте меру. Потому что можно иметь хорошие гены, а умереть раньше срока по собственной глупости.

Валерий Кирковский: «Жилистые бабули поправляются быстрее, чем рафинированные красавицы»