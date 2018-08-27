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Уикенд в горах: как Путин отдохнул в Туве
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что 25 и 26 августа Владимир Путин находился в Туве, где занимался природным туризмом.
По словам Пескова, во время этой поездки главу государства сопровождали министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, а также директор Саяно-Шушенского заповедника Геннадий Киселев.
На фотографиях, опубликованных пресс-службой президента России, Путин плавает на катере, собирает грибы и ходит по горам. Как Владимир Путин провел уикенд — в фоторепортаже «Газеты.Ru»
Президент России Владимир Путин и министр обороны России Сергей Шойгу во время посещения Саяно-Шушенского заповедника, 25 августа 2018 года
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