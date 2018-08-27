ОНТ замазал БЧБ-флаг на майке лидера «Дай Дарогу!» Юрия Стыльского. Фотофакт

В телеверсии концерта «Рок за Бобров» канал ОНТ замазал БЧБ-флаг на майке лидера панк-рок-группы «Дай Дарогу!» Юрия Стыльского. На сцену Стыльский вышел в майке с принтом «Тактическая группа «Беларусь». В той же одежде он отвечал на вопросы корреспондента ОНТ — именно с этих кадров и исчез бело-красно-белый флаг.

Скриншот из видео телеканала ОНТ/Павел Белоус

Когда Юрия Стыльского показывали с другого ракурса, и бело-красно-белый флаг был закрыт микрофоном с логотипом ОНТ, принт не затёрли. Из чего можно сделать вывод, что всё дело именно в историческом белорусском флаге.

Скриншот из видео тэлеканала ОН /Павел Белоус

«Мы не будем это комментировать, потому что нечего комментировать», — ответили в пресс-службе канала.

Фестиваль прошёл 4 августа на аэродроме «Боровая» под Минском. В эфире ОНТ его показали 26 августа. Сет «Дай Дарогу!» пришёлся на первую часть концерта — было жарко, и между песнями Стыльский снял провокационную майку.

Фото: организаторы фестиваля «Рок за Бобров»

Фото: организаторы фестиваля «Рок за Бобров»

«Знаю, что это за майка, всегда в ней хожу. Но только от вас узнал эту ситуацию. В ходе разговора [с корреспондентом ОНТ. — Еврорадио] никаких вопросов по поводу майки не было. Я разбираться и обращаться на канал не буду, мне пофигу, с ними всё понятно», — рассказал Еврорадио Юрий Стыльский.

Тактическая группа «Беларусь» — это группа добровольцев, которые с 2014 года воюют на юго-востоке Украины на украинской стороне. Принт на майке музыканта — один из самых известных их снимков. На нём человек в камуфляжной одежде идёт по дороге, держа в руках исторический флаг Беларуси.

В Беларуси группа «тактической группы «Беларусь» в соцсети «ВКонтакте» заблокирована на основании решения Министерства информации.