Статкевич и другие задержанные после суда над руководителями РЭП получили штрафы

Их обвинили в участии в несанкционированном массовом мероприятии.

В понедельник прошли суды над задержанными 24 августа возле Дома правосудия, где выносили приговор руководителям профсоюза РЭП Геннадию Федыничу и Игорю Комлику. Несколько активистов, пришедших поддержать осужденных, развернули перед входом в здание бело-красно-белый флаг и флаг «Европейской Беларуси». Их задержал ОМОН. Чуть позже там же были задержаны Николай Статкевич и Максим Винярский. Из 11 задержанных в пятницу и доставленных в РУВД Московского района позже был освобожден только один протестующий. Это Алесь Абрамович из Борисова, который имеет инвалидность. Остальных, а это 10 человек, до суда доставили в ИВС на Окрестина.

В понедельник, 27 августа, прошли суды. Как сообщает правозащитный центр «Весна», задержанных осудили за участие в несанкционированном массовом мероприятии. Майю Наумову и Леонида Кулакова в суде Первомайского района оштрафовали на 40 базовых величин каждого. Также, по информации БелаПАН, политик Николай Статкевич был оштрафован на 45 базовых величин (1102,5 рубля).