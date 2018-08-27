Журналистам-фигурантам «дела БЕЛТА» запретили выезд из Беларуси

Подозреваемым по делу о несанкционированном доступе к информации информагентства БЕЛТА 27 августа в Следственном комитете вручили постановления о временном запрете на выезд из страны.

Как сообщает Белорусская ассоциация журналистов, выезд из Беларуси запрещен Павлюку Быковскому, Татьяне Коровенковой, Анне Калтыгиной и Галине Уласик.

Главный редактор информационного агентства БелаПАН Ирина Левшина находится на допросе.

Проходящим по «делу БЕЛТА» журналистам собрали более $ 5000

Напомним, 7 августа обыски и задержания прошли в офисах компаний TUT.BY и БелаПАН. В СК заявили, что поводом к возбуждению уголовного дела послужило сообщение республиканского унитарного предприятия «БЕЛТА» о сбоях при осуществлении доступа к платной подписке услуг, которые предоставлялись названным предприятием одному из его заказчиков.

Среди задержанных оказались редакторы и журналист TUT.BY — Марина Золотова, Анна Калтыгина, Галина Уласик и Анна Ермаченок, а также политический обозреватель БелаПАН Татьяна Коровенкова. 8 августа СК заявил о задержании журналистов Алексея Жукова и Павла Быковского. Позже журналисты были отпущены. Также ведомство сообщило о следственных действиях с участием должностных лиц редакционно-издательского учреждения «Культура и искусство», ООО «РиэлтБай», ООО «АйТиВи».

Открытое письмо пресс-службе СК: «Вам было сложно снять трубку? Или было стыдно?»