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Общество
27.08.2018
Валерий Томилин
«Три миллиона смертей ежегодно»: ученые доказали, что не существует полезной дозы алкоголя

Проанализированы данные из 195 стран. Беларусь – среди мировых лидеров по алкогольной смертности.

Ученые вычислили: только в 2016 году от употребления алкоголя умерли не меньше 3 миллионов человек. А любая доза алкоголя вредит здоровью, сообщает healthdata.org.

Эксперты говорят, что потребление алкоголя является «огромным риском для здоровья» и снижает продолжительность жизни – от полугода до 5 лет в зависимости от того, сколько пьет человек. Они выяснили, что 12% мужчин в возрасте от 15 до 49 лет умирают из-за алкоголя, а во всех возрастных группах – 6.8% мужчин и 2.2% женщин.

Исследование подтвердило: самое крепкое здоровье во всех случаях оказалось у тех, кто не пил вообще. По мнению ученых, отказ от алкоголя и грамотная антиалкогольная политика спасут жизни миллионам человек.

В мировом анти-рейтинге смертности от алкоголя лидируют страны бывшего СССР, 7 из 10 «призовых» мест принадлежат им.

В своей работе авторы опирались на более чем 1000 источников – научные статьи и официальную статистику.

Ученые рассказали, сколько можно пить

 
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