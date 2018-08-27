Житель Слуцка «съел» Трампа. Фотофакт

Шоколадку, которая так и называется «45-ый президент Дональд Трамп», привезли в подарок из США.

Читатель «Салідарнасці» Станислав говорит, что на вкус Трамп очень похож на белорусскую «Аленку».

В Беларуси тоже есть «президентский» шоколад, который специально для Александра Лукашенко разработала фабрика «Коммунарка». Только на упаковке шоколада под брендом «Президент» вы не найдете портрет первого лица страны.

В отличие от шоколадки «Трамп», в белорусском «Президенте» нет сахара, вместо него использовались натуральные подсластители — мальтит и экстракт стевии.

«Президент», созданный специально для Лукашенко, без скидки на прилавках страны