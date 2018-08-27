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Соседи
27.08.2018
Валерий Томилин
Латвийским учителям повысят «минималку»: почти втрое больше белорусской средней

Ее хотят увеличить до 710 евро до конца нынешнего года.

Сейчас минимальная зарплата в Латвии составляет 680 евро. По словам министра образования и науки Карлиса Шадуркиса, повышение планируют на октябрь. Согласно плану, к 2022 году «минималку» для учителей увеличат до 900 евро, сообщает LETA.

Министр образования рассказал, что поскольку правительство не успевает повысить зарплату к 1 сентября, в октябре учителям придет доплата.

Представители Латвийского профсоюза работников образования и науки недовольны. Они говорят, что если надбавки не будет в первый месяц осени, то 18 сентября пройдет всеобщая забастовка учителей.

По данным Белстата, в Беларуси средняя зарплата работников образования в январе-июле составила 264 евро (в 2.7 раза ниже «минималки»), а медианная (средняя без учета самых высоких и самых низких зарплат) за 2 квартал – 220 евро (в 3.3 раза ниже).

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