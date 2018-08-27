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Экономика
27.08.2018
Татьяна Гусева
Экономист: Средняя зарплата может достигнуть тысячу рублей в конце года. Но всем «папиццот» не будет

Реалистичен ли прогноз нового министра экономики о росте доходов населения, перестанут ли сажать бизнесменов за решетку, и как повлияют на белорусскую экономику санкции США в отношении России.

Напомним, согласно прогнозу социально-экономического развития на 2019 год, по базовому сценарию прирост ВВП в будущем году составит 2,1%, по целевому — 4%.

Среднегодовая зарплата в стране в следующем году должна составить 1025 рублей, заявил министр экономики Дмитрий Крутой. Прирост реальных доходов населения запланирован на уровне 3,4%.

Доктор экономических наук, профессор Борис Желиба в экспресс-комментарии «Салідарнасці» отметил, что Минэкономики и Минфин страхуются: дают два прогноза — базовый и целевой.

— Базовый — в случае, если сложатся более худшие внешние условия для зависимой от внешних факторов экономики, а целевой – когда условия будут более благоприятные, — объясняет эксперт. — Минэкономики подкорректировало оба прогноза в сторону уменьшения. Я считаю, это трезвая оценка, потому что на перспективу ситуация складывается не очень благоприятная.

В первую очередь, экономист связывает ее с американскими санкциями в отношении России (меньше, чем через три месяца, они вступят в силу).

Прогнозируемый рост доходов Борис Желиба считает реальным.

— Новый министр экономики подчеркнул, что рост реальной зарплаты на 3,4 %, будет четко согласован с ростом производительности труда. То есть, в крайнем случае, они будут идти ноздря в ноздрю. Это правильное решение.

В то же время эксперт полагает, что средняя зарплата тысячу рублей может быть достигнута уже в этом году — в четвертом квартале.

— Но нужно вспомнить и о другом меме «всем папиццот», имея в виду доллары. Коррективы вносит девальвация российского рубля, а вслед за ним и белорусского. Мы можем получить среднюю зарплату по стране тысячу рублей уже к концу этого года, но вот в долларовом эквиваленте всем «папиццот» не будет, потому что рубль девальвировался. Заметьте, что курс рубля к доллару долгое время держался 1,99-2 рубля, а сегодня уже 2,04-2,05, и новые планки устоялись. И думаю, к концу года мы будем иметь не меньше 2,05 рубля за доллар.

Если допустили девальвацию, то, как правило, с временным лагом потом пойдет и инфляция, что бы нам Белстат ни считал.

Как повлияют на белорусскую экономику американские санкции в отношении России?

— Отрицательно. Насколько чувствительным будет удар по российской экономике, сейчас трудно предугадывать. Какие из объявленных санкций реально будут приняты, мы не знаем. В СМИ обсуждался проект Конгресса США.

Санкции будут распространяться на любые компании, которые будут сотрудничать с названными банками России. Многие структуры побоятся сотрудничать с Россией, во всяком случае, на том уровне, который был прежде, а это грозит тем, что российский рынок опять может скукожиться. Беларусь получит свои «подарки» в виде падения белорусского экспорта в Россию и сокращения поступления валютной выручки.

— Вице-премьер Александр Турчин призвал не сажать бизнесменов за решетку, пояснив, что это даст очень серьезный стимул — пропадет страх, что за какую-то ошибку следует очень серьезная расплата. Можно ли считать эти слова сигналом, что в стране перестанут сажать до суда предпринимателей?

— Учитывая, что это новый вице-премьер, он смело начал. Вопрос только в том, личная ли его это инициатива или ему позволили такое заявление сделать сверху.

У нас же бывает так, что слова были сказаны, а потом ничего не изменится. Посмотрим, если изменится — то это сигнал через нового вице-премьера сверху, мол, ребята, давайте палку не перегибать. Потому что кто как не бизнес может подтолкнуть нашу экономику к позитивному движению.

Окончательное решение только за судом. У нас же часто бывает, когда задержание руководителей известных фирм приводит к развалу этих компаний еще до суда. Поэтому высказывание вице-премьера можно поприветствовать.

 
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