Романчук: «Арест Томчина – это удар по системе нацбезопасности»

Известный экономист – об ожесточенной грызне фарм-VIP-номенклатуры и фарм-бизнеса.

– Взяли еще одного. О-очень крупного белорусского бизнесмена. Леонид Альбертович Томчин является председателем совета директоров крупнейшей частной аптечной сети «Аптека групп», – пишет Ярослав Романчук у себя в Facebook. – Его бизнес – ветеран на рынке лекарственных препаратов. Томчин со своей командой начали работать на рынке в далеком 1995 году. Сегодня в составе холдинга 260 аптек. В нем работает более 1000 человек. В Беларуси нет фондового рынка для определения рыночной стоимости его бизнеса. Если проводить аналогии с рынками соседних стран, то оценочная цена холдинга «Аптека групп» – $ 600-900 млн.

Леонид Томчин задержан по подозрению в даче взятки. Для подавляющего большинства населения и даже бизнес сообщества его имя ничего не значит. Тихий, скрытый и замкнутый. Не участвует в работе бизнес сообщества. По крайне мере о его активности в бизнес ассоциациях, работе над Национальной платформой бизнеса ничего не известно. Публично не высказывает свою позицию по разным проблемам делового климата и экономической политики.

Зато прекрасно знает номенклатурные коридоры. Мастер кулуарных переговоров. Обладает богатыми нематериальными активами в виде связей на всех возможных уровнях, инфраструктурой для практически любых решений в сфере фармацевтики и лекарственных препаратов. Хватил министерство здравоохранения. Рука об руку работал с кураторами фармбизнеса на уровне региона и страны. Не критиковал монополистические практики государства на рынке лечебных препаратов и фармпродукции.

В общем, играл по тем правилам, которые существуют на рынке, не пытаясь эти самые правила менять для создания в Беларуси условий честной, открытой конкуренции.

Томчин профессионально и мощно капитализировал и монетизировал семейные, дружественные и партнерские связи, в том числе благодаря синергии работы в данном сегменте рынка с еврейским сообществом и бизнесом.

В январе 2018 года привлек кредит Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) на развитие сети аптек. Значит, Леонид Альбертович ориентировался на мировые стандарты развития данного бизнеса, потому что ЕБРР лишь бы кому кредиты не дает.

И вот Леонида Томчина арестовали. Опять за решеткой руководитель крупного бизнеса. Человека, который создал такой бизнес, который более 20 лет работал на рынке фармпродукции, задержали и арестовали за взятку? Похоже на подставу. Или на то, что задержанные по делу «Минздрав-гейт» начали сливать и сдавать компромат, в том числе выдуманный, на бизнесменов.

Мол, это не мы, чиновники сплошь коррумпированной системы Минздрава виновны. Это нас жадные, злые и аморальные фарм-бароны толкали на такие преступления. Они руками государства хотели получить статут монополистов или олигополий, чтобы накручивать к ценам на лекарственные товары 300-500%.

Идет ожесточенная борьба между заключенными под стражу распорядителями чужого в системе здравоохранения и бизнесменами в этом же секторе экономики. Нет сомнения, что до начала самого крупного коррупционного скандала в системе здравоохранения «Минздрав-гейт» VIP-чиновники и владельцы бизнеса работали рука об руку. Все были замазаны и повязаны существующими регуляторными и разрешительными практиками.

Работали схемы и схемки, но кому-то очень высокопоставленному захотелось изменить правила игры, состав игроков на рынке. Уж слишком вкусным является рынок медицинских товаров и фармацевтических препаратов. Руками КГБ грянул гром. Наступает передел рынка. Кто-то выйдет из бизнеса нищим и в тюрьме, кто-то поделится. Появятся новые игроки или нарастят мускулы те из старых, кто сумеет договориться.

На данный момент невозможно сказать, какие субъекты и лица окажутся за решеткой, какие лишатся всего бизнеса, какие части бизнеса, а какие станут чистыми бенефициарами от окончания «Минздрав-гейта». Леонида Томчина, как владельца крупнейшей частной сети аптек, уже включили в этот водоворот.

Противно и обидно то, что никто не сидящих за решеткой представителей фарм бизнеса не готов к открытости и прозрачности рассмотрения дел. Все рассчитывают на подключение своих связей и «крыш», а не на честный, справедливый суд. Наличие его в Беларуси, похоже, не верят ни чиновники, которые, оказавшись за решеткой, будут топить бизнесменов, ни сами бизнесмены, которые приняли правила игры номенклатурных дельцов.

Весьма похоже на сюжет, когда в одной банке пауки начали жрать друг друга. При этом все больше и больше информации о том, какие вопиющие, преступные безобразия творила порочная связка «VIP-фарм-номенклатура/бизнес» при поставках лекарственной и фармацевтической продукции.

Какие бы ни были обвинения в отношении Леонида Томчина и его сети «Аптека групп», его арест – это очередная грубейшая ошибка правоохранительных органов. До решения суда бизнесмены такого уровня должны быть на свободе и иметь полное право использовать все законные инструменты защиты себя, своего бизнеса и своей репутации. Арест Томчина – это очередной мощный удар по инвестиционному климату Беларуси, по репутации страны, которая декларирует дружественность к бизнесу и курс на диверсификацию экономики.

Арест бизнесмена по подозрению во взятке, откате, мошенничестве, которые основан на показаниях арестованного чиновника или конкурента – это не путь к справедливому возмездию, а поиск козлов отпущения и передел рынка. Я лично не знаю Томчина, никогда не слышал о нем до ареста, но я считаю священными принципы презумпции невиновности, добропорядочности предпринимателя, а также институт частной собственности.

Я приятно удивлен и полностью поддерживаю мнение нового первого вице-премьера правительства Александра Турчина: «Я глубочайше убежден, что, если бизнесмен не доплатил налоги, у него есть активы, есть собственность. И случаи выбора меры пресечения в виде заключения под стражу на время следствия должны быть просто единичными в нашей стране. Не знаю даже по каким причинам. Есть имущество – наложили арест. Есть залог, есть подписка о невыезде, разные формы, пожалуйста. Следствие идет, бизнес работает. Есть решение суда, что должен доплатить – пожалуйста, пусть платит. Это даст очень серьезный стимул – пропадет страх, что за какую-то ошибку следует очень серьезная расплата. Наказание должно быть неотвратимым, но соразмерным».

Молодец, Александр Генрихович. Это достойная позиция одного из руководителей Совмина. Сделайте соответствующее обращение от Совмина. Давайте от имени президентского Совета по развитию предпринимательства потребуем от силовых структур отчета о своих действиях в свете центрального фактора национальной безопасности – быстрый экономический рост и развитие. Арест Томчина, как и тысяч других предпринимателей, вынесение осуждающих приговоров руководителям и собственникам бизнеса с конфискацией имущества и поражением в гражданских правах – это нанесение удара по системе национальной безопасности.

Пора, наконец, объяснить КГБ, Следственному комитету, Генеральной прокуратуре, МВД, Комитету госконтроля суть и значение предпринимательства и инвестиций в современном мире, показать баланс издержек и выгод от действий правоохранительных органов.

Парадоксально, но сегодня явная и большая угроза независимости Республики Беларусь, исходит от тех, кто за деньги налогоплательщиков обязан нас, граждан и предпринимателей страны, защищать нейтрализовывать угрозы и риски. Одна ситуация, если речь идет об обыкновенном солдафонстве, слепом следовании букве закона с сильным крепом в сторону «жэстачайше наказать». Другое дело, если речь идет о сознательной эрозии основных институтов развития и роста страны. В этом случае речь идет о саботаже.

Самое время новому составу правительства занять четкую позицию в этом затянувшемся и разрушающем нашу страну споре. Самое время Лукашенко определиться, что ему важнее, бравые отчеты силовиков и количестве посаженных бизнесменов, объеме конфискованного имущества и наложенных штрафов или обеспечение ежегодных темпов роста экономики на 6-9% на протяжении, как минимум, 20 лет. Т. е. реализацию его собственной среднесрочной стратегии «ВВП Беларуси - $ 100 млн. в 2025-м».