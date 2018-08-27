Андреева советует зрителям отдыхать в Крыму, а сама выбирает Европу

Канал Ёшкин Крот изучил Инстаграм российской иконы «патриотического» телевещания. Оказалось, лицо Первого канала предпочитает «загнивающий Запад».

Екатерина Андреева демонстрирует подписчикам отдых на яхте под Барселоной, в Зальцбурге, Швейцарии, Сицилии.

Авторы сюжета отмечают, что на телевидении Андреева транслирует фейковую реальность миллионам бедных россиян, которые никогда не были за границей.

«А где еще отдыхать жене черногорца Душана Перовича? – отреагировал в комментариях в Фейсбуке один из пользователей. – И гражданство ей дали за то, что Андреева притащила в Черногорию кучу российских миллиардеров-инвесторов. Хотя она это гражданство могла получить и без этих понтов, как супруга гражданина ЧГ. И получила она его в 12 лет назад».

Отметим, что на днях ведущая опубликовала видео из Крыма, где, по ее словам, была с друзьями в июле.