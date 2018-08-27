Андреева советует зрителям отдыхать в Крыму, а сама выбирает Европу

Канал Ёшкин Крот изучил Инстаграм российской иконы «патриотического» телевещания. Оказалось, лицо Первого канала предпочитает «загнивающий Запад».
Екатерина Андреева демонстрирует подписчикам отдых на яхте под Барселоной, в Зальцбурге, Швейцарии, Сицилии.
Авторы сюжета отмечают, что на телевидении Андреева транслирует фейковую реальность миллионам бедных россиян, которые никогда не были за границей.
«А где еще отдыхать жене черногорца Душана Перовича? – отреагировал в комментариях в Фейсбуке один из пользователей. – И гражданство ей дали за то, что Андреева притащила в Черногорию кучу российских миллиардеров-инвесторов. Хотя она это гражданство могла получить и без этих понтов, как супруга гражданина ЧГ. И получила она его в 12 лет назад».
Отметим, что на днях ведущая опубликовала видео из Крыма, где, по ее словам, была с друзьями в июле.
Были в Крыму с друзьями в июле,нас снимал дрон.Прислали видео-заманивают обратно-говорят,не все горы облазили👍🏼👍🏼👍🏼.В IGTV-полная версия приключений и крымских красот.Где я там только не была! Моя крымская любовь-дворцы Ливадии ,Ласточкино гнездо,Никитский сад,рестораны,которые мне запретили называть,чтоб туда не набежали😂😂😂 и побратим моего кота Руни @cat_the_most ,который за #крымскиймост отвечает😻.Он мне и касочку прислал и жилеточку для моего кота😻И Руни в обновках на даче у мамы расхаживает,как крутыш,объясняя на кошачьем языке,что тоже мол к стройке причастен.Рассказывал о мосте,коте и строителях! Так что мне Крым понравился и я ему,кажется ,тоже!😂😂😂И до чего техника дошла-разговоры дрон пишет,аж до верхушек гор слышно.А ты все о Почте России говоришь.Да,их дрон не долетел,а наш очень даже.На горе в Крыму сидела? Да.На лодке по Чёрному морю ходила? Да.Он все засвидетельствовал и отправил куда следует-моим спутникам по Инсте👻👻👻Но в Крыму не все ещё мной изучено,так что -до встречи ! И -спасибо за видео!