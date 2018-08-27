Лукашенко проговорился о дате президентских выборов?

Возможная дата прозвучала во время инспекции Оршанского района.

Во время посещения мясоконсервного комбината глава Беларуси раскритиковал то, как содержатся помещения и используется материально-техническая база, и потребовал: «К 7 ноября 2020-го здесь этого быть не должно. Надо выделить средства, организовать новый убойный цех, все это посносить и сделать современное предприятие. Оно должно быть как самые лучшие мясокомбинаты».

Руководитель Научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук предположил, что названная дата — намек на сроки проведения президентских выборов.

— 7 ноября — суббота, а 8-е — воскресенье, выборы. И вот накануне выборов президент открывает новый убойный цех в Орше, новый цех на инструментальном заводе или где-то еще. Такое триумфальное шествие региональной политики развития средних городов. И народ, видя это, побежит голосовать за Лукашенко? — задал он вопрос в свежих «Экономических диалогах» в Белгазете руководителю аналитического центра «Стратегия» Леониду Заико.

— Возможно. У него могло сработать матричное моделирование — назвал дату выборов, совершенно не давая себе отчета в этом, — ответил Заико.