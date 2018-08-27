В финал конкурса «Мисс Минск-2018» попала девушка плюс-сайз

Мария Калоша мечтает стать женой президента.

Мария Калоша отвечала на конкурсе за бодипозитив. Все фото Надежда Бужан, LADY.TUT.BY

Вечером 25 августа в столичном отеле DoubleTree by Hilton прошел финал конкурса «Мисс Минск — 2018», организованный компанией Prime Event и агентством K&Q Models сообщает TUT.BY. За корону боролась 21 девушка.

Участие было платным: взнос для финалисток — 980 рублей.

К цифрам в паспорте и на весах организаторы отнеслись лояльно. Одной из участниц, Татьяне Романчук, 38 лет. Другая, Мария Калоша, носит 48 размер одежды.

Конкурсантка Мария Калоша призналась, что не против заняться общественно-политической деятельностью.

— Президентом бы быть не хотела, а вот его женой можно. Первая леди, почему бы и нет?

Корону победительницы получила Анжелика Скоморох.

Девушка работает грумером и страховым агентом. «Мисс Минск-2018» выиграла Iphone 8 и контракт с модельным агентством.

Напомним, последний раз конкурс красоты «Мисс Минск» проводился в 2013-м. После объявления его результатов разгорелся скандал. Как выяснила по горячим следам «Салідарнасць», ряд победительниц и участниц оказались танцовщицами go-go и стриптизершами.

Спустя пять лет конкурс решили возродить – с новыми организаторами. Чтобы застраховаться от скандала, они требовали от участниц отсутствия съемок в порнографии.