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Экономика
27.08.2018
Вице-премьера, призвавшего не сажать бизнесменов за решетку, похвалили за смелость

Белорусы пишут: «Первая позитивная новость от правительства за долгое время».

Фото БЕЛТА

— Я глубочайше убежден, что, если бизнесмен не доплатил налоги, у него есть активы, есть собственность, — подчеркнул первый вице-премьер Александр Турчин в интервью «Главному эфиру» на «Беларусь 1», отмечает TUT.BY. — И случаи выбора меры пресечения в виде заключения под стражу  на время следствия должны быть просто единичными в нашей стране. Не знаю даже по каким причинам. Есть имущество — наложили арест. Есть залог, есть подписка о невыезде, разные формы, пожалуйста. Следствие идет, бизнес работает. Есть решение суда, что должен доплатить — пожалуйста, пусть платит. Это даст очень серьезный стимул — пропадет страх, что за какую-то ошибку следует очень серьезная расплата. Наказание должно быть неотвратимым, но соразмерным.

Он признал, что затянулась работа над поправками в самый одиозный для бизнеса указ № 488 о борьбе с лжепредпринимательскими структурами. Но, заверил новый первый-вице-премьер, бизнес и силовики пришли к консенсусу по трансформации этого указа.

Турчин уверен, что именно малый и средний бизнес будут драйверами создания рабочих мест. Поэтому важно кардинально пересмотреть программу поддержки предпринимательства.

— Сегодня она не работает, — признал первый вице-премьер.

Надо чтобы местные органы власти видели в бизнесменах партнеров и понимали — они помогают решать вопросы социально-экономического развития региона, уверен он.

— У нас в Конституции записано равенство форм собственности. Мы бы хотели, чтобы эта норма исполнялась безусловно. Важна нормальная конкуренция, и там и там работают наши люди, они платят налоги.

И подчеркнул, что ставка будет делаться на цифровую экономику и развитие предпринимательства. Цифровая экономика будущее всего мира, не только нашей страны, уверен Турчин. Уже идет работа по нескольким направлениям — это электронное правительство, «должна быть удобная и понятная для человека и субъектов хозяйствования система получения госуслуг». Другие важнейшие темы — электронное образование и электронная медицина.

Байнет: «На удивление смелые и умные слова»

В сети обсуждают слова нового вице-премьера, называя его прогрессивным и молодцом. Предлагаем избранное с открытой дискуссионной площадки talks.by.

«И не боится же такое заявлять?!»

«Радует, когда кто-то у власти может заявить «это не работает», а не юлить как 98% чиновников и депутатов у нас делают».

«Смело! Надеюсь, хорошо мужик подумал перед тем, как сказать такое».

«Говорить — не делать. Один вон уже третий десяток лет все говорит».

«У нас следственные органы по-другому не умеют работать. Нужно по любому поводу в СИЗО, покошмарить, морально подавить…»

«Слишком смелые заявления, хоть и абсолютно правильные. Впрочем, посмотрим, чем это аукнется Турчину».

«Слова прям аж зацепили. Жму руку».

«На удивление смелые и умные слова. Неужели в РБ появилось грамотное и компетентное правительство, имеющее свое мнение».

«Первая позитивная новость от правительства за долгое время».

 
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