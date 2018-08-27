Экс-министр здравоохранения: Врач не должен измерять давление или выписывать рецепт. Это слишком дорого

Какая реформа первичного звена нужна белорусскому здравоохранению и как бороться с основными причинами смертности белорусов — об этом Игорь Зеленкевич, экс-министр здравоохранения (в 1997–2001 гг.).

В 2020 году вместо участковых терапевтов приемы в поликлиниках Беларуси будут вести врачи общей практики. В этом году соотношение этих специалистов должно сравняться, а уже в следующем — количество врачей обшей практики планируется увеличить до 75%.

— Я полностью поддерживаю практику введения врачей общей практики, — замечает Игорь Зеленкевич. – Более того, продвигал эту идею еще будучи министром здравоохранения. Тогда, к сожалению, не получилось, нашлись противники. Надеюсь, сейчас Минздрав доведет эту разумную идею до конца.

На мой взгляд, врачи общей практики просто необходимы нашей системе здравоохранения, это будет совершенно иной уровень оказания медицинской помощи. Это наиболее эффективная форма работы медиков первичного звена.

— Чем вы это обосновываете? Я, например, слышала мнения, что с появлением врачей общей практики пациентам сложнее будет попасть на прием к узким специалистам…

— Какая сегодня главная проблема в обществе? Депопуляция. В репродуктивный возраст вступают женщины, родившиеся в 1990-е годы. Это были годы низкой рождаемости, поэтому вряд ли в ближайшее время мы увеличим рождаемость в стране. Хотя данная проблема, безусловно, – государственная, комплексная, ее решение не ограничивается только сферой здравоохранения. Например, Церковь могла бы более активно участвовать в пропаганде семейных ценностей, телевидение – но его эфиры завалены передачами иного содержания.

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