Лукашенко рассказал, почему не пошел на самбо

Заверяет, что нет никакой конспирологии.

Президент Беларуси рассказал, почему не посетил вместе президентом России турнир по боевому самбо в рамках недавних переговоров в Сочи.

— Встреча была очень хорошей. И, опять же, нет никакой конспирологии в том, что Лукашенко не поехал на самбо или боевые искусства вместе с Путиным. Якобы он не то обиделся, не то плохо поступил, не ответив на приглашение Путина. Для меня это предложение было несколько неожиданным. У меня действительно были другие мероприятия. И я ему прямо сказал: «Ну если нужно, давай поедем вместе». «Да нет, — говорит, — я не настаиваю, я и сам уже опоздал часа на два или на три на это мероприятие. Сам уже там долго не буду в ночь... Поэтому нет-нет, я не обижусь».

«Ну не обидишься — хорошо, тогда я буду заниматься по своему плану». Ну а то, что у нас действительно добрые отношения. И вот наш клочок земли, как я сказал, белорусский. За забором он живет. Завтра мне надо выйти посмотреть на побережье, как оно изменилось. Я ему звоню: «Слушай, мне надо тут…»

Он мне отдает свою яхту, посудину, — я завтра сяду со всеми своими людьми и пройдусь вдоль побережья и посмотрю, как изменились Сочи. У нас действительно добрые отношения, и нет там никаких обид и прочих каких-то вопросов и нюансов. Хотя каждый из нас имеет за плечами определенные обязанности перед своим государством, народом, родными народами. Поэтому многие проблемы, которые там и здесь, совпадают, и нам вместе их решать, — сказал Александр Лукашенко в интервью Беларусь, сообщает БЕЛТА.