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Как модель Playboy с 6-м размером бюста дразнит 7 миллионов подписчиков
Модель Playboy Линдси Пэлас прославилась не только фотосессией для знаменитого журнала, но и роликом, на котором показывает, как бюст 6-го размера ведет себя во время пробежки.
Число поклонников у этой пышногрудой блондинки зашкаливает. Мы заглянули в инстаграм Линдси Пэлас (7,7 миллиона подписчиков!) и обнаружили там много новых бодрящих фото.
«Я бы предпочла быть сегодня в Мексике... А что насчет тебя?», — дразнит подписчиков Линдси подписью под этим фото.
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