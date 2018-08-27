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27.08.2018
Михаил Миронович
Марадона в шоке: брестское «Динамо» проиграло, пропустив курьёзный гол

Смолевичи – Динамо Бр – 1:0 (Федянин, 44)

В очередном матче чемпионата Беларуси суперклуб, создающийся при поддержке арабских шейхов, проиграл абсолютному дебютанту высшего дивизиона. И как! Единственный гол был забит при весьма курьезных обстоятельствах. Игрок хозяев нанес удар метров с 30, мяч летел прямо во вратаря, но тот ухитрился пропустить между ног!

«Smo-le-vi-chi? Whatisit?» – доносилось в воскресенье вечером из особняка председателя правления брестского «Динамо» Диего Марадоны.

Шахтер – Днепр – 3:1 (Баланович, 28, Лаптев, 45, Бакай, 69 – Барсуков, 38, с пенальти)

Солигорчане довели беспроигрышную серию в чемпионате Беларуси до 15 матчей – это целый круг! Могилевчане, напротив, не могут выиграть уже на протяжении 17 матчей.

Гомель – Динамо Мн – 0:0

А вот столичный претендент на престол после 1:8 от питерского «Зенита» впал в депрессию и не может забить второй матч кряду.

Турнирная таблица в данный момент выглядит так:

1. БАТЭ – 45 (после 18 матчей)

2. Витебск – 38 (18)

3. Динамо Мн – 38 (18)

4. Шахтер – 38 (18)

5. Торпедо-БелАЗ – 31 (18)

6. Слуцк – 30 (18)

7. Неман – 29 (19)

8. Динамо Бр – 26 (18)

9. Гомель – 20 (19)

10. Смолевичи – 18 (19)

11. Городея – 18 (19)

12. Ислочь – 17 (19)

13. Минск – 17 (19)

14. Торпедо – 12 (19)

15. Днепр – 12 (19)

16. Луч – 11 (18)

19-й тур чемпионата Беларуси завершится 27 августа.

 
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