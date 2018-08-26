Эпоха Кобякова is over. Победы и поражения команды «пофигистов»

18-летний период Андрея Кобякова в топе исполнительной власти закончился. В далеком 2000г. он получил должность первого зампремьера. Тогда 40-летний специалист с московским авиационным образованием и крепкими связями с могилевскими парнями у власти подавал большие надежды.

Фото пресс-службы правительства

Андрей Кобяков побывал первым вице-премьером, просто замглавы правительства, министром экономики, главой и замглавы Администрации президента. С конца 2014г. он занимал должность премьер-министра Беларуси. В топе власти Кобяков пережил гиперинфляцию и глубокую девальвацию, рост зарплаты от $ 100 до $ 600 и ее падение до 0, бурный экономический рост и продолжительную стагнацию.

Не было ни одного правительства Кобякова. Был Кобяков - верный офицер главкома Александра ­Лукашенко. Его посылали на разные должности, с разными заданиями, но все в рамках модели Совок/Госплан. Из аксакалов его поколения топ-номенклатурщиков во власти пока остаются только трое - Михаил Мясникович, Владимир Андрейченко и Валентин Сукало. Судя по настрою Лукашенко, новым задачам, которые он ставит верхушке вертикали, им осталось максимум до президентских выборов 2020г.

Памятные действия и даты Кобяков и со

Кобяков начал свое премьерство с острейшего экономического кризиса - 2015г. ушел на разгребание завалов, оставленных премьером Мясниковичем.

Первый год премьерства Кобякова стал первым за 19 лет годом рецессии белорусской экономики. Он вместе с приданными ему вице-премьерами тратили много энергии, чтобы перевести стрелки за кризис на внешние факторы. Неправильно были диагностированы причины кризиса. Поэтому действия Совмина носили характер скорее пожарной команды, а не профессионального строителя с четким видением того, что делать.

Уроки из провалов IV пятилетки (2011-15гг.) не были извлечены. Кобяков и его группа просоветских вице-премьеров не были против сохранения чрезвычайно высокой степени централизации процесса принимаемых решений. Аудит инвестиционных и производственных ошибок не был сделан. Адекватные меры в сфере фискальной и институциональной политики приняты не были. Поэтому экономика страны продолжала оставаться в рецессии в 2016г.

Медленно шла деиндустриализация, еще медленнее - диверсификация экономики и либерализация делового климата. Приватизация была полностью заморожена. Даже скромные планы власти по приватизации были провалены. Зато и без того большое государство стало еще больше.

Совокупные госдоходы с 40% ВВП в начале премьерства Кобякова увеличились почти до 48% ВВП на момент бесславного окончания его премьерской карьеры. Размер частного сектора не то что не увеличился, наоборот, уменьшился как за счет вытеснения частных инвестиций и потребления, так и за счет расширения практики проведения конфискации, национализации и жесткого госрегулирования.

Спасти совок/госплан

В 2016г. Совмин был частью системы сохранения модели централизованной плановой экономики, авторитарного правления и доминации госсобственности. Вместо создания высокопроизводительной экономики свободы производства, торговли, конкуренции и технологий власти сделали ставку на милитаризованные, силовые методы управления. Руководители вертикали вдруг стали генералами, офисы были объявлены штабами, а над полями, лесами, озерами и цехами неслось жэстачайше, железобетонно, кровь из носу или бошки пооткручиваю.

Слабая рука рынка не имела никаких шансов в противостоянии с грубым кулаком Левиафана.

Совмин работал не на выход страны из рецессии и создание институтов быстрого, долгосрочного экономического роста, а на выполнение узковедомственных задач и монетизацию статуса конкретных субъектов в рамках системы принятия решений, управления госактивами, распределения бюджетных ресурсов.

Вместо раскрепощения частной инициативы, предпринимательства власти применили тактику «запрещать, не пущать и штрафовать». Кобяков и Co не проявили спроса на организацию общенационального, консолидирующего диалога элит. Продолжался режим номенклатурного монолога. Сохранялась блокировка система очистки системы управления от непрофессиональных, некомпетентных кадров.

Андрей Кобяков провалил диверсификацию производства, экспорта и источников финансирования. При негативном воздействии Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на экономику Беларуси зависимость от российского рынка сбыта выросла. Из-за дефективности института частной собственности и неприемлемых для прямых иностранных инвесторов условий в Беларуси пришел настоящий инвестиционный голод.

Активный оппортунизм и очковтирательство

Экс-премьер солидаризировался с провальным декретом о тунеядцах, игнорируя существенный рост напряжения на рынке труда. Неэффективная борьба с так называемыми тунеядцами привела к резкому росту социального напряжения. Правительство в очередной раз перенаправило стрелы народного гнева на президента.

Вместо полноценной пенсионной реформы был лишь увеличен пенсионный возраст и изменена формула расчета пенсии. Тарифная политика государственных инфраструктурных монополий резко увеличила расходы людей на жилищно-коммунальные услуги.

Олигополистические практики на рынке лекарств, медицинских и образовательных услуг увеличили расходы домашних хозяйств. Совмин не замечал или не хотел замечать опасные коррупционные сети, которые под его носом вили отраслевые министерства, не противостоял разрушающей конкурентное поле коммерческой деятельности органов госуправления.

В 2017г. Кобяков с Совмином совершенствовали управленческий оппортунизм, административный дирижизм и припудривание встроенных дефектов старой модели. Проблема конфликта интересов в органах госуправления не получила адекватного законодательного, регуляторного и административного решения. В погоне за выполнением валовых показателей правительство стимулировало инвестиционный и потребительский спрос, игнорируя императивы ответственной коммерческой деятельности.

Значительно вырос госдолг. Усугубилась проблема неплатежей. Под административным прессом реальная зарплата опять росла быстрее производительности труда. Жизнь не по средствам крупных госкомпаний из группы «слишком-большие/важные-чтобы-обанкротиться» существенно ослабила финансовую стабильность как государства, так и банков. Инвестиционная пауза затянулась.

Меры по финансовому оздоровлению госпредприятий носили формальный характер. Декларированные кардинальные, революционные изменения делового климата не нашли подтверждения в принятых актах законодательства. В отставке Андрея Кобякова и ветеранов вице-премьеров есть только один вопрос: «Почему так поздно?».

10 самых плохих решений правительства Кобякова и власти в период 2015-17гг.

1. Декрет президента N3 от 2.04.2015г. «О предупреждении социального иждивенчества».

2. Постановление Совмина N666 «О введении государственной санитарно-гигиенической экспертизы на ввозимые товары» от 06.08.2015г.

3. Указ президента N513 от 22 декабря «О стабилизации финансово-экономического состояния отдельных промышленных организаций» (засекреченный)

4. Указ N40 от 11.02.2016г. «О внесении изменений и дополнений в указ президента Республики Беларусь от 21 июля 2014г. N360 «О перемещении через таможенную границу Таможенного союза в Республике Беларусь товаров для личного пользования» (ограничение беспошлинного ввоза международных посылок - 22 евро и 10 кг.).

5. Постановление Совмина N196 «О Государственной программе развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016-20гг. и внесении изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16 июня 2014г. N585» от 11.03.2016г.

6. Постановление Совмина N372 от 12.05.2016г. «О приоритетных видах деятельности (секторах экономики) для осуществления инвестиций и признании утратившим силу постановления Совета Министров Республики Беларусь от 26 февраля 2014г. N197».

7. Постановление Совмина N18 от 12.01.2017г. «Об утверждении комплекса мер по реализации Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016-20гг.».

8. Постановление Совмина N62 от 23.01.2017г. «О финансировании в 2017г. мероприятий Государственной программы развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016-20гг. и ее подпрограмм».

9. Постановление Совмина N311 от 29.04.2017г. «О предоставлении гарантий Правительства Республики Беларусь в погашении кредитов».

10. Постановление Совмина N511 от 7.07.2017г. «Об увеличении доли Республики Беларусь в уставных фондах некоторых акционерных обществ».

Год назад Кочанова переиграла Румаса. Отомстит ли новый премьер?

Какая кошка пробежала между Лукашенко и Матюшевским?