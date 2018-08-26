«На вопрос, каково это — работать третьи выходные подряд, оршанцы очень выразительно молчат»

Орша 25 августа пережила третий субботник подряд.

– На вопрос о том, каково это — работать третьи выходные подряд, оршанцы ну очень выразительно молчат. И говорят, что на оршанских заводах практически живут сотрудники Госконтроля, а город в целом не изменился. Разве что улицы чище стали. Вроде бы, – пишет TUT.BY.

На 25 августа Оршанский райисполком объявил районный субботник по наведению порядка и благоустройству территорий инструментального завода и завода приборов автоматического контроля.

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