Дочь Стива Джобса рассказала о жестокости и холодности отца

4 сентября в издательстве Grove Press выйдет автобиография писательницы и дочери Стива Джобса, Лизы Бреннан-Джобс. Книга называется «Small Fry», то есть «Мелкая сошка».

Lisa Brennan-Jobs / Wikimedia Commons (CC BY 3.0)

1 августа в журнале Vanity Fair опубликовали отрывок из книги, вызвавший бурный отклик в СМИ и соцсетях. В этом фрагменте Бреннан-Джобс рассказывает о непростых отношениях с отцом, которые у них были с самого детства. Она пишет, что первые два года ее жизни Джобс отрицал свое отцовство, а ее мать жила на пособие и подрабатывала уборщицей и официанткой. В 1980 году государство потребовало провести ДНК-тест и отцовство Джобса подтвердилось; после этого его обязали платить алименты.

В опубликованном отрывке Бреннан-Джобс вспоминает, как постепенно сближалась с отцом, несмотря на его холодность. Например, однажды она попросила Джобса отдать ей его старый «порше»: ходили слухи, что, поцарапав один автомобиль, он тут же покупал такой же новый.

На это он ответил резким отказом, заявив, что она «ничего не получит», — и дочь почувствовала, что совершила большую ошибку. Джобс также отказывался признавать в разговорах с ней, что назвал первый компьютер Apple «Лизой» в ее честь — и сознался в этом лишь годы спустя, когда его при дочери об этом спросил солист группы U2 Боно.

23 августа в The New York Times вышел большой материал о Лизе Бреннан-Джобс и ее книге, озаглавленный «В „Мелкой сошке“ Стив Джобс выглядит скотиной. Дочь простила его. Но должны ли мы?». Это первая подробная статья о Лизе, для которой она согласилась пообщаться с журналистами.

Бреннан-Джобс призналась The New York Times, что ее напугала реакция на первый опубликованный отрывок из книги. По ее словам, в своей автобиографии она стремилась создать вдумчивый и детальный портрет своей семьи, а не разоблачать отца, которого любит несмотря ни на что. Она не хотела бы, чтобы ее мемуары оттолкнули важных для нее людей, — но признает, что это возможно.

Автобиография Лизы Бреннан-Джобс

The New York Times приводит несколько историй из книги. Например, по словам Бреннан-Джобс, отец часто манипулировал темой денег, чтобы запугать ее или поставить в неловкое положение. Однажды мать Лизы нашла красивый дом и попросила Джобса купить его для нее и дочери. Он согласился, что дом хороший, купил его — и въехал в него сам со своей женой Лорен Пауэлл-Джобс.

В старших классах Лиза переехала к отцу и мачехе, так как у ее матери были проблемы с деньгами и вспышки агрессии. Она вспоминает, что отец был очень холодным, полгода запрещал ей общаться с матерью, «чтобы закрепить отношения с новой семьей», то игнорировал ее, то полностью контролировал. В подростковом возрасте отец и мачеха отвели ее на сеанс семейной психотерапии, где она расплакалась, сказав, что ей одиноко и она хочет, чтобы родители желали ей спокойной ночи. «Мы просто холодные люди», — объяснила психотерапевту Лорен Пауэлл-Джобс.

Бреннан-Джобс рассказала в книге и о нескольких случаях, когда отец вел себя перед ней «неуместно». Например, однажды Джобс заставил ее присутствовать при сексуальной сцене между ним и его женой: пара целовалась, Джобс гладил жену по груди и бедрам и «театрально стонал». Когда дочь попыталась уйти, он объяснил, что это «семейный момент» и Лиза должна быть частью семьи. В интервью The New York Times Бреннан-Джобс пояснила, что никогда не чувствовала сексуальной угрозы со стороны отца и эти сцены были для нее «просто неловкими».

Незадолго до смерти отец наконец извинился перед дочерью за то, что проводил с ней мало времени, забывал про ее день рождения и не отвечал на звонки. Лиза думала, что он просто был занят, — но отец объяснил, что обижался на нее из-за того, что она не позвала его на церемонию ее зачисления в Гарвард.

Сестра Джобса и его вдова Лорен Пауэлл-Джобс заявили The New York Times, что прочитали книгу Лизы Бреннан-Джобс с огорчением — и воспоминания Лизы радикально отличаются от их собственных. «Стив любил Лизу и сожалел, что не был хорошим отцом во время ее раннего детства», — заявила вдова Джобса. Мать Лизы Бреннан-Джобс утверждает, что та все передала верно. По ее мнению, дочь даже рассказала не все — и на самом деле ее отношения с Джобсом были еще сложнее.

Сама Лиза Бреннан-Джобс считает, что отец просто не умел быть отзывчивым и чувствительным. «Он окружал себя подобными мужчинами и всегда хотел быть таким, но не мог», — говорит дочь основателя Apple. Она говорит, что понимает причины его поступков — и хочет, чтобы из ее книги читателям запомнились не только примеры его холодности или жестокости, но и истории о том, как они вместе катались на роликах и веселились.

«Я боялась его, но я ощущала и пульсирующую, наэлектризованную любовь», — пишет Бреннан-Джобс в книге. Она объяснила The New York Times, что, хоть и написала в книге о своей детской травме, в итоге с ней все в порядке, а ее мемуары — это возможность собственноручно поставить точку в этой истории.